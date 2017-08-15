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Учёные нашли новый способ выявления рака на ранней стадии

Сегодня 07:30
541
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
newshour.online

Обнаружить злокачественную опухоль, в том числе и на раннем этапе, поможет реакция на сахар.

К таким выводам пришли немецкие учёные, сообщает «Российская газета».

Исследователи выяснили, что молекулы сахара могут легко вступать в реакцию с галектином-1. Галектин — это белок, который в большом количестве содержится в раковых клетках. По словам одного из авторов исследования, он скрывает опухоль от иммунной системы.

Химики обнаружили у этого белка область, особенно «чувствительную» к углеводам. После этого они разработали сложную молекулу сахара. Она способна притягиваться к галектину, как к магниту, и таким образом распознавать раковые клетки.

Также учёные снабдили молекулы сахара своеобразной площадкой для стыковки. Последняя должна связывать частицы с лекарством. Поэтому молекула может не только обнаружить опухоль, но и в перспективе стать важным элементом в лечении онкологии.

Комментарии 1
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Найдем у вас всяки разны болезни, но причины устранять не будем, не выгодно ваша *************
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