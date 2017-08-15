Обнаружить злокачественную опухоль, в том числе и на раннем этапе, поможет реакция на сахар.

К таким выводам пришли немецкие учёные, сообщает «Российская газета».

Исследователи выяснили, что молекулы сахара могут легко вступать в реакцию с галектином-1. Галектин — это белок, который в большом количестве содержится в раковых клетках. По словам одного из авторов исследования, он скрывает опухоль от иммунной системы.

Химики обнаружили у этого белка область, особенно «чувствительную» к углеводам. После этого они разработали сложную молекулу сахара. Она способна притягиваться к галектину, как к магниту, и таким образом распознавать раковые клетки.

Также учёные снабдили молекулы сахара своеобразной площадкой для стыковки. Последняя должна связывать частицы с лекарством. Поэтому молекула может не только обнаружить опухоль, но и в перспективе стать важным элементом в лечении онкологии.