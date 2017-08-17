В Новокузнецке закрылся хозяйственный магазин «Вега» на Металлургов, 32.

Теперь первый этаж бывшей «Веги» занимает книжный магазин «Гарцующий слон». Как стало известно ВашГород.ру, подвальное помещение не используют.

Напомним, в «Веге» на первом этаже новокузнечане могли купить товары для дома и дачи. В подвале в основном продавали бытовую химию. Зато теперь книгочеям есть где развернуться в прямом смысле этого слова. Предыдущее помещение «Гарцующего слона», которое, кстати, он занимал в этом же здании, было весьма небольшое, и книжные ряды стояли впритык друг к другу.

Как уже сообщал ВашГород.ру, на Металлургов в последнее время поменялись многие магазины. Закрылись «Ближний», «СТОПка», «Альбион», а в «небоскрёбе» появился ювелирный.