В Новокузнецке закрылся хозяйственный магазин «Вега» на Металлургов, 32.
Теперь первый этаж бывшей «Веги» занимает книжный магазин «Гарцующий слон». Как стало известно ВашГород.ру, подвальное помещение не используют.
Напомним, в «Веге» на первом этаже новокузнечане могли купить товары для дома и дачи. В подвале в основном продавали бытовую химию. Зато теперь книгочеям есть где развернуться в прямом смысле этого слова. Предыдущее помещение «Гарцующего слона», которое, кстати, он занимал в этом же здании, было весьма небольшое, и книжные ряды стояли впритык друг к другу.
Как уже сообщал ВашГород.ру, на Металлургов в последнее время поменялись многие магазины. Закрылись «Ближний», «СТОПка», «Альбион», а в «небоскрёбе» появился ювелирный.
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И это радоваит !
И это радоваит !
А в Веге в 1976 году я покупал себе Ноту стерео и Вегу 001 стерео. А потом ходил к парку Гагарина меняться дисками. А нас гоняли менты.
А в Веге в 1976 году я покупал себе Ноту стерео и Вегу 001 стерео. А потом ходил к парку Гагарина меняться дисками. А нас гоняли менты.