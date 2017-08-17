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Чехарда на Металлургов: закрылся очередной магазин

Сегодня 07:50
913
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке закрылся хозяйственный магазин «Вега» на Металлургов, 32.

Теперь первый этаж бывшей «Веги» занимает книжный магазин «Гарцующий слон». Как стало известно ВашГород.ру, подвальное помещение не используют.

Напомним, в «Веге» на первом этаже новокузнечане могли купить товары для дома и дачи. В подвале в основном продавали бытовую химию. Зато теперь книгочеям есть где развернуться в прямом смысле этого слова. Предыдущее помещение «Гарцующего слона», которое, кстати, он занимал в этом же здании, было весьма небольшое, и книжные ряды стояли впритык друг к другу.

Как уже сообщал ВашГород.ру, на Металлургов в последнее время поменялись многие магазины. Закрылись «Ближний», «СТОПка», «Альбион», а в «небоскрёбе» появился ювелирный.

Комментарии 9
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Жэка
35 1
Я помню еще когда в Веге продавали различную электронику и мы пацанами бегали туда поглазеть
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житель
13 9
Кому он нужен этот книжный магазин? Кто сейчас читает,все в интернете зависают,там все есть. А Вега был отличный хозмагазин. Жалко.
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Недимон
4 0
Все закрывается, но страна развивается !?
И это радоваит !
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Читатель
6 0
Я помню еще когда в Веге продавали различную электронику и мы пацанами бегали туда поглазеть
Это дааа, напомнил прям))) тоже бегали. А вообще, я думаю там умирающее место. Я помню когда на металлургов в районе дворца спорта было очень даже живенько, а сейчас помещения в аренду сдать не могут, месяцами стоят.
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Читатель
0 0
Все закрывается, но страна развивается !?
И это радоваит !
Ничего особенного. Все когда-то устаревает и теряет актуальность. Построены Сити Молл, Планета, Леруа и до., сколько торговых сетей в город пришло.
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Митрич
1 0
Я помню еще когда в Веге продавали различную электронику и мы пацанами бегали туда поглазеть
Э-э, да ты просто младенец! :-)))) Вот я помню когда там был еще магазин фототоваров "Юпитер" и я туда специально за фотореактивами ездил.... :-))))
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Павел Фомин
0 0
Идиотское название Гарцующий слон!
А в Веге в 1976 году я покупал себе Ноту стерео и Вегу 001 стерео. А потом ходил к парку Гагарина меняться дисками. А нас гоняли менты.
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Павел Фомин
0 0
Идиотское название Гарцующий слон!
А в Веге в 1976 году я покупал себе Ноту стерео и Вегу 001 стерео. А потом ходил к парку Гагарина меняться дисками. А нас гоняли менты.
И у парка договорился и купил колонки от "Виктории", веговские были слабоваты и всего двухполосные.
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Павел Фомин
0 0
Э-э, да ты просто младенец! :-)))) Вот я помню когда там был еще магазин фототоваров "Юпитер" и я туда специально за фотореактивами ездил.... :-))))
А я там себе самый первый, фотоувеличитель на стипендию купил.
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