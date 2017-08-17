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Дети из Новокузнецка уехали в центр, созданный Путиным

Сегодня 06:30
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Daily-sochi.ru

Юные новокузнецкие хоккеисты уехали в образовательный центр в Сочи, созданный по инициативе президента России Владимира Путина.

«По итогам сезона 2016/17 „Металлург-2003“ получил возможность принять участие в образовательной программе „Сириуса“ как одна из лучших юношеских команд региона. За время, проведенное в Сочи, а это период с 1 по 24 августа, юные спортсмены Новокузнецка смогут не только повысить свой уровень мастерства, работая на олимпийских спортивных объектах, но и набраться сил перед началом учебного года и в принципе с пользой для себя провести время», — сообщает пресс-служба новокузнецкого ХК «Металлург».

Образовательный центр «Сириус» создан на базе олимпийской инфраструктуры. Новокузнецкие хоккеисты, помимо тренировок, смогут поучаствовать в соревнованиях со своими сверстниками. Особенно интересными поединками стало противостояние команд, которые ранее, в силу своего географического положения, друг против друга играли нечасто или вовсе никогда.

Так «Металлург» в этом году сумел провести матчи не только против своего традиционного соперника из Новосибирска, но и против сверстников из Казани, Омска, Воскресенска, Санкт-Петербурга.

Комментарии 3
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жека
1 0
Хоть что то создал за свой срок)))
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Недимон
0 0
Президент у нас инициативен исключительно в интересе народов, и это радоваит меня.
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