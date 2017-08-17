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В Кузбассе 9-летний ребёнок ушёл с дачи и бесследно исчез

Сегодня 08:10
940
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Поиски ведут полицейские и волонтёры.

В Мысках пропал девятилетний Павел Гаврилов.

Мальчик ушёл с дачи по улице Красноярской в среду, 16 августа. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщают волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Приметы: рост 120−125 см, выглядит младше — на 7−8 лет, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы светло-русые.

Был одет: водолазка синяя с длинным рукавом, шорты короткие тёмно-синие. Обуви на мальчике не было.

Полицейские просят водителей автомобилей, оснащённых видеорегистраторами, и проезжавших 16 августа с 16:00 до 19:00 по Сибиргинской улице и Сибиргинскому шоссе, сообщить об этом в ОВД по городу Мыски.

Также можно обращаться на горячую линию ПСО «Лиза Алерт» — 8−800−700−54−52.

UPD: Ребёнок найден.

Комментарии 7
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Недимон с уточками
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Хочется поддержать родителей, но чем и как ?!
Господи, помоги !!!
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..
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Ночи же сейчас холодные!Ужас какой!
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234
2 4
Следить надо за детьми и воспитывать, воспитывать.
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z
0 0
Что значит обуви на мальчике не было? Ищите в округе.
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Ольга
2 0
Следить надо за детьми и воспитывать, воспитывать.
А Вам из ориентировки не понятно, что этого мальчика очень трудно воспитывать?! Это не обычное воспитание, или как всегда меня не коснулось, значит сами виноваты?
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Читатель
0 0
Нуждается в медпомощи, не разговаривает, без обуви. Ну что могу сказать. Наверное есть задержка психического развития. А значит мог забрести куда угодно. Дачи вокруг. Ориентировки нужно в тех местах развешать и дачников опросить. Подвезти босого ребенка с пониженным интеллектом- маловероятно, как и вообще подвезти малолетнего. Сбили? Так это бы было ДТП, хотя в ГАИ можно позвонить, выезжали ли на ДТП. Скорее всего бродит в районе дач, садов. Погода холодная, но не смертельно. Если в речку купаться не полез, то где то бродит.
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