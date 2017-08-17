Поиски ведут полицейские и волонтёры.

В Мысках пропал девятилетний Павел Гаврилов.

Мальчик ушёл с дачи по улице Красноярской в среду, 16 августа. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщают волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Приметы: рост 120−125 см, выглядит младше — на 7−8 лет, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы светло-русые.

Был одет: водолазка синяя с длинным рукавом, шорты короткие тёмно-синие. Обуви на мальчике не было.

Полицейские просят водителей автомобилей, оснащённых видеорегистраторами, и проезжавших 16 августа с 16:00 до 19:00 по Сибиргинской улице и Сибиргинскому шоссе, сообщить об этом в ОВД по городу Мыски.

Также можно обращаться на горячую линию ПСО «Лиза Алерт» — 8−800−700−54−52.

UPD: Ребёнок найден.