Поиски ведут полицейские и волонтёры.
В Мысках пропал девятилетний Павел Гаврилов.
Мальчик ушёл с дачи по улице Красноярской в среду, 16 августа. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщают волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
Приметы: рост 120−125 см, выглядит младше — на 7−8 лет, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы светло-русые.
Был одет: водолазка синяя с длинным рукавом, шорты короткие тёмно-синие. Обуви на мальчике не было.
Полицейские просят водителей автомобилей, оснащённых видеорегистраторами, и проезжавших 16 августа с 16:00 до 19:00 по Сибиргинской улице и Сибиргинскому шоссе, сообщить об этом в ОВД по городу Мыски.
Также можно обращаться на горячую линию ПСО «Лиза Алерт» — 8−800−700−54−52.
UPD: Ребёнок найден.
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