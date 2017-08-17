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Недвижимость и строительство

Ещё один крупный банк снизит ставки по ипотеке

Сегодня 09:30
284
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1000dosok.ru

Группа банков ВТБ заявила о снижении ставок по ипотечным кредитам.

С 17 августа ставки на покупку готового жилья составляют 9,5−10%, на новостройки — 9,7−10%. Кроме этого, если покупатели приобретают квартиру на вторичном рынке, то по программе «Больше метров — меньше ставка» процент будет равен 9,5.

Также отмечается, что в рамках совместных программ с партнерами банков ставка по кредиту на новостройки составляет от 6,5% годовых.

Комментарии 4
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z
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Вторая волна борьбы с физическими лицами зарабатывающими на сдаче квартир в аренду.
Втб уважуха за их инвестиционную деятельность.
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1
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Вторая волна борьбы с физическими лицами зарабатывающими на сдаче квартир в аренду.
Втб уважуха за их инвестиционную деятельность.
Это вторая волна за клиентов, которых еще можно "втянуть" в кредиты.
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Седой 12635
4 0
Это вторая волна за клиентов, которых еще можно "втянуть" в кредиты.
«Я не вижу проблем с закредитованностью населения, которыми нас пугают правительство и пресса», – заявила предправления Юниаструм Банк Алла Цытович на банковском форуме Адама Смита в Лондоне. По ее словам, проблема банков в том, что есть целая категория людей, которые не хотят жить в кредит. «Вопрос в том, как их загнать в кредитную кабалу, чтобы они наконец начали брать кредиты», – уточнила она.
Член правления Банка Москвы Владимир Верхошинский обратил внимание на обилие информации о массовых самоубийствах заемщиков в провинции. Однако он считает это спекуляциями, а проблема, на его взгляд, заключается в нежелании государства образовывать население. «Для банков это очень дорого. Если кто-то и должен это делать, то государство и правительство, тогда через 10–20 лет мы увидим других заемщиков», – отметил Верхошинский.

Выступавшие на форуме банкиры посетовали также, что у российских граждан очень короткий горизонт планирования: даже ипотечный кредит, который банк выдает на 20 лет, заемщик гасит за 5–7 лет в среднем. «По розничным кредитам граждане планируют на год-два, а мы заинтересованы в более длинном сроке, например, десять лет, или чтобы люди передавали свои долги из поколения в поколения», – сказал старший вице-президент Бинбанка Петр Морсин
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1
0 0
Седой:
«Я не вижу проблем с закредитованностью населения, которыми нас пугают правительство и пресса», – заявила предправления Юниаструм Банк Алла Цытович на банковском форуме Адама Смита в Лондоне. По ее словам, проблема банков в том, что есть целая категория людей, которые не хотят жить в кредит. «Вопрос в том, как их загнать в кредитную кабалу, чтобы они наконец начали брать кредиты», – уточнила она.
Член правления Банка Москвы Владимир Верхошинский обратил внимание на обилие информации о массовых самоубийствах заемщиков в провинции. Однако он считает это спекуляциями, а проблема, на его взгляд, заключается в нежелании государства образовывать население. «Для банков это очень дорого. Если кто-то и должен это делать, то государство и правительство, тогда через 10–20 лет мы увидим других заемщиков», – отметил Верхошинский.

Выступавшие на форуме банкиры посетовали также, что у российских граждан очень короткий горизонт планирования: даже ипотечный кредит, который банк выдает на 20 лет, заемщик гасит за 5–7 лет в среднем. «По розничным кредитам граждане планируют на год-два, а мы заинтересованы в более длинном сроке, например, десять лет, или чтобы люди передавали свои долги из поколения в поколения», – сказал старший вице-президент Бинбанка Петр Морсин
Во во.. Класс!!!
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