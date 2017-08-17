Группа банков ВТБ заявила о снижении ставок по ипотечным кредитам.

С 17 августа ставки на покупку готового жилья составляют 9,5−10%, на новостройки — 9,7−10%. Кроме этого, если покупатели приобретают квартиру на вторичном рынке, то по программе «Больше метров — меньше ставка» процент будет равен 9,5.

Также отмечается, что в рамках совместных программ с партнерами банков ставка по кредиту на новостройки составляет от 6,5% годовых.