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В Кузбассе нашли пропавшего ребёнка

Сегодня 09:27
838
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://spbda.ru

Пропавшего в Мысках 9-летнего Пашу Гаврилова нашли.

Ребёнка доставили в городскую больницу. Сообщается, что мальчик неожиданно выбежал на дорогу из леса. Сейчас его обследуют врачи, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полиция Кузбасса благодарит всех, кто участвовал в поисках или содействовал им.

Напомним, мама мальчика обратилась в полицию накануне в районе 16 часов. Ребёнок ушё из дома и пропал. Пашу искал весь личный состав отдела МВД по Мыскам, волонтёры поискового отряда, казаки, дружинники. За ночь обследовали 15 километров береговой линии Томи.

Комментарии 1
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Ура. Пора искать новую трудоспособную губернаторшу.
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