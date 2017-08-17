Пропавшего в Мысках 9-летнего Пашу Гаврилова нашли.

Ребёнка доставили в городскую больницу. Сообщается, что мальчик неожиданно выбежал на дорогу из леса. Сейчас его обследуют врачи, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полиция Кузбасса благодарит всех, кто участвовал в поисках или содействовал им.

Напомним, мама мальчика обратилась в полицию накануне в районе 16 часов. Ребёнок ушё из дома и пропал. Пашу искал весь личный состав отдела МВД по Мыскам, волонтёры поискового отряда, казаки, дружинники. За ночь обследовали 15 километров береговой линии Томи.