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Россиянам станет дешевле добраться до Крыма

Сегодня 09:45
324
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
bratsk-voyage.ru

Эксперты прогнозируют падение цен на авиаперелёты до Крыма.

В сентябре цены снизятся на 27 процентов. Об этом сообщает «Российская газета» с ссылкой на международный сайт для поиска авиабилетов и отелей «Skyscanner».

По данным сайта аэропорта «Спиченково» билеты на самолёт из Новокузнецка до Симферополя в августе стоят 27 623 рубля (туда и обратно). А в сентябре их можно будет купить уже за 20 223 рубля, то есть почти на 22 процента дешевле.

Комментарии 4
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Читатель
1 0
Кто уже был в Крыме. Напишите, сколько тратили на питание. Смотрю путевки с перелетом в отели и базы, но без питания. Пакетные туры очень дёшево стоят. Так и хочется купить. Но вот с едой не понятно. По Сочи цены вроде понятны, а про Крым ничего не знаю. Можно написать где покушать на средний бюджет, на малый бюджет. Например, Сочи, завтрак, на малый бюджет 100 руб, либо в номере чай с бутербродом. Обед 200 рублей. Так и здесь интересно бы было сориентироваться. Турция в этом году открылась, но за дешево можно поехать только в формате фортуна. Рисковать не хочется.
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читатель
9 0
Кто уже был в Крыме. Напишите, сколько тратили на питание. Смотрю путевки с перелетом в отели и базы, но без питания. Пакетные туры очень дёшево стоят. Так и хочется купить. Но вот с едой не понятно. По Сочи цены вроде понятны, а про Крым ничего не знаю. Можно написать где покушать на средний бюджет, на малый бюджет. Например, Сочи, завтрак, на малый бюджет 100 руб, либо в номере чай с бутербродом. Обед 200 рублей. Так и здесь интересно бы было сориентироваться. Турция в этом году открылась, но за дешево можно поехать только в формате фортуна. Рисковать не хочется.
в Евпатории столовые 500 руб. на 3 чел (2 взр+1 р)
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Жил там год
10 0
Кто уже был в Крыме. Напишите, сколько тратили на питание. Смотрю путевки с перелетом в отели и базы, но без питания. Пакетные туры очень дёшево стоят. Так и хочется купить. Но вот с едой не понятно. По Сочи цены вроде понятны, а про Крым ничего не знаю. Можно написать где покушать на средний бюджет, на малый бюджет. Например, Сочи, завтрак, на малый бюджет 100 руб, либо в номере чай с бутербродом. Обед 200 рублей. Так и здесь интересно бы было сориентироваться. Турция в этом году открылась, но за дешево можно поехать только в формате фортуна. Рисковать не хочется.
сервис ниже плинтуса, вас там будут рассматривать исключительно как наживу. сознание совковое, сервиса нет, цены-космос. ради эксперимента попробуйте
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Макс
0 0
Кто уже был в Крыме. Напишите, сколько тратили на питание. Смотрю путевки с перелетом в отели и базы, но без питания. Пакетные туры очень дёшево стоят. Так и хочется купить. Но вот с едой не понятно. По Сочи цены вроде понятны, а про Крым ничего не знаю. Можно написать где покушать на средний бюджет, на малый бюджет. Например, Сочи, завтрак, на малый бюджет 100 руб, либо в номере чай с бутербродом. Обед 200 рублей. Так и здесь интересно бы было сориентироваться. Турция в этом году открылась, но за дешево можно поехать только в формате фортуна. Рисковать не хочется.
Лучше в Турцию...
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