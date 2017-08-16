Россиянам станет дешевле добраться до Крыма
Сегодня 09:45
324
Эксперты прогнозируют падение цен на авиаперелёты до Крыма.
В сентябре цены снизятся на 27 процентов. Об этом сообщает «Российская газета» с ссылкой на международный сайт для поиска авиабилетов и отелей «Skyscanner».
По данным сайта аэропорта «Спиченково» билеты на самолёт из Новокузнецка до Симферополя в августе стоят 27 623 рубля (туда и обратно). А в сентябре их можно будет купить уже за 20 223 рубля, то есть почти на 22 процента дешевле.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.