Эксперты прогнозируют падение цен на авиаперелёты до Крыма.

В сентябре цены снизятся на 27 процентов. Об этом сообщает «Российская газета» с ссылкой на международный сайт для поиска авиабилетов и отелей «Skyscanner».

По данным сайта аэропорта «Спиченково» билеты на самолёт из Новокузнецка до Симферополя в августе стоят 27 623 рубля (туда и обратно). А в сентябре их можно будет купить уже за 20 223 рубля, то есть почти на 22 процента дешевле.