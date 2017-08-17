Программа «Наедине со всеми» прекратила своё существование.

Об этом рассказала сама ведущая — Юлия Меньшова.

Однако Меньшова отметила, что решение о закрытии проекта руководство канала приняло после её просьбы, пишет «Российская газета».

«Да, это правда, программа „Наедине со всеми“ закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно моё желание и настоятельная просьба», — рассказала Меньшова в своем инстаграме.

Также телеведущая рассказала, что программа просуществовала четыре года. За это время было отснято 600 выпусков. По мнению Юлии Меньшовой, все имеет своё логическое завершение. Именно к этому этапу подошла программа «Наедине со всеми».

«Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину и снижала своё качество», — подчеркнула Меньшова.

Телеведущая рассказала, что речь об уходе с «Первого канала» не идёт. Более того, в планах уже реализация новых проектов.

Напомним, что накануне стало известно о закрытии программы-долгожителя «Пока все дома». Ранее в СМИ появилась информация об уходе с Первого канала Андрея Малахова.