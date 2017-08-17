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В Кемерове на пожаре погибла трёхлетняя девочка

Сегодня 09:51
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

В Кемерове пожар унёс жизнь трёхлетней малышки.

Огонь охватил один из домов на улице Загорской в Рудничном районе города. Трагедия произошла утром в среду, 16 августа.

Трёхлетняя девочка погибла. Девятимесячный мальчик госпитализирован. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» с ссылкой на начальника отдела регионального Следком Евгения Зятнина, ребёнок в порядке. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас следователи проводят проверку.

По информации ГУ МЧС Кузбасса, в результате пожара рухнуло перекрытие дома, обгорели стены внутри и снаружи на площади 48 квадратных метров, обгорела и обрушилась обрешётка крыши дома

К тушению пожара от МЧС России привлекались 19 человек и 5 единиц техники. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

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