К такому выводу пришли эксперты системы мониторинга СМИ «Медиалогия».

Медиарейтинг губернаторов по упоминаемости в сети составили по результатам июля.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев занял восьмую строчку в рейтинге. Медиарейтинг главы региона в июле составил 16 100 пунктов.

По мнению медиологов большое количество упоминаний в социальных медиа в первую очередь связано со здоровьем губернатора.

Так, по результатам за июнь месяц глава региона переместился с 68 строчки на восьмую. В июле позиция в рейтинге оказалась стабильна.

На первом месте оказался мэр Москвы Сергей Собянин. На второй строчке расположился Рамзан Кадыров — глава Чечни. Тройку лидеров замыкает губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, сообщили vse42.