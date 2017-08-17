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Тулеев вошел в топ-10 самых обсуждаемых губернаторов страны

Сегодня 10:15
78
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novokuznetsk.ru

К такому выводу пришли эксперты системы мониторинга СМИ «Медиалогия».

Медиарейтинг губернаторов по упоминаемости в сети составили по результатам июля.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев занял восьмую строчку в рейтинге. Медиарейтинг главы региона в июле составил 16 100 пунктов.

По мнению медиологов большое количество упоминаний в социальных медиа в первую очередь связано со здоровьем губернатора.

Так, по результатам за июнь месяц глава региона переместился с 68 строчки на восьмую. В июле позиция в рейтинге оказалась стабильна.

На первом месте оказался мэр Москвы Сергей Собянин. На второй строчке расположился Рамзан Кадыров — глава Чечни. Тройку лидеров замыкает губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, сообщили vse42.

Комментарии 1
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Сазонова
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Ах, как Брежневу до него далеко.....
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