К такому выводу пришли эксперты системы мониторинга СМИ «Медиалогия».
Медиарейтинг губернаторов по упоминаемости в сети составили по результатам июля.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев занял восьмую строчку в рейтинге. Медиарейтинг главы региона в июле составил 16 100 пунктов.
По мнению медиологов большое количество упоминаний в социальных медиа в первую очередь связано со здоровьем губернатора.
Так, по результатам за июнь месяц глава региона переместился с 68 строчки на восьмую. В июле позиция в рейтинге оказалась стабильна.
На первом месте оказался мэр Москвы Сергей Собянин. На второй строчке расположился Рамзан Кадыров — глава Чечни. Тройку лидеров замыкает губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, сообщили vse42.
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