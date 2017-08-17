Новокузнецк, 17 августа 2017 года — ОК РУСАЛ объявляет о продлении до 25 августа 2017 года сроков подачи заявок на второй этап грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна».

Лучшие проекты горожан по озеленению и благоустройству дворов, скверов, улиц, пешеходных аллей, а также площадок на территориях организаций и учреждений будут поддержаны грантами РУСАЛа на сумму до 10 тыс. рублей. Эти средства можно будет направить на приобретение саженцев и необходимого садового инвентаря. Прием конкурсных заявок проходит до 25 августа на сайте http://grants.fcsp.ru .

Во время первого этапа «Зеленой волны» в мае-июне 2017 года жители городов присутствия РУСАЛа высадили сотни саженцев различных деревьев и кустарников. Своими силами горожане благоустроили дворы и парки, площадки около детских садов, школ, поликлиник, молодежных и культурных центров. Всего было реализовано 27 проектов на общую сумму 263 тыс. рублей.

«Конкурс „Зеленая волна“ нашел большой отклик среди горожан: на первом этапе мы приняли к рассмотрению более 300 проектов. Важно отметить, что предложенные инициативы включали в себя не только преображение уличных пространств, но и проведение различных просветительских и образовательных мероприятий, экологических акций, праздников двора и др. Это является подтверждением того, что активные жители, реализуя подобные проекты, стремятся обратить внимание своих семей, друзей и соседей на вопросы экологии, создания городских ландшафтов, а также привлечь новых единомышленников», — отметила исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Ольга Солодилова.

Дополнительную информацию по участию в грантовом конкурсе можно получить в Новокузнецком подразделении Центра социальных программ РУСАЛа по тел. 39−70−71, 8−904−964−73−97 или e-mail nikshina1805@mail.ru

Для справки: Конкурс проектов по озеленению и благоустройству городов реализуется в рамках экологического марафона РУСАЛа «Зеленая волна», который проходит под эгидой Года экологии в РФ в городах присутствия компании. Марафон включает в себя акции по посадке деревьев, субботники, уборку берегов рек, а также экологические мастер-классы, познавательные лекции и конкурсы.

по информации пресс-службы «РУСАЛ — Новокузнецкий алюминиевый завод»