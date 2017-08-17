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Названы самые популярные у россиян иномарки с пробегом

Сегодня 10:24
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
os-cars.ru

Эксперты рассказали, какие подержанные иномарки чаще всего покупают россияне.

Рейтинг составлен по итогам 1 полугодия 2017 года. Его подготовили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Список возглавил «Форд Фокус». На второй строке расположилась «Тойота Королла». Замыкает тройку лидеров «Хёндай Солярис».

Четвёртое место у бизнес-седана «Тойота Камри», пятое — у «Рено Логан».

В топ-10 также вошли «Шевроле Нива», «Дэу Нексия», «Кия Рио», «Опель Астра» и «Фольксваген Пассат».

Ранее ВашГород.ру сообщал о подорожании стоимости содержания автомобиля.

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