Эксперты рассказали, какие подержанные иномарки чаще всего покупают россияне.

Рейтинг составлен по итогам 1 полугодия 2017 года. Его подготовили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Список возглавил «Форд Фокус». На второй строке расположилась «Тойота Королла». Замыкает тройку лидеров «Хёндай Солярис».

Четвёртое место у бизнес-седана «Тойота Камри», пятое — у «Рено Логан».

В топ-10 также вошли «Шевроле Нива», «Дэу Нексия», «Кия Рио», «Опель Астра» и «Фольксваген Пассат».

Ранее ВашГород.ру сообщал о подорожании стоимости содержания автомобиля.