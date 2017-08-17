В Новокузнецке застройщик НДСК начал продавать квартиры в доме на улице Хитарова, 24. ВашГород.ру узнал о стоимости и планировках в новостройке.

В новом пятиэтажном доме размещены только однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Поэтому большой семье едва лишь подойдёт данный вариант. На этаже размещено 6 квартир: 5 однокомнатных и одна двухкомнатная.

Площадь самой маленькой однушки равна 28 кв. м, а самой большой — 50 кв. м. Двухкомнатная квартира имеет площадь 47,9 кв. м. Квадратный метр в доме стоит 45 тысяч рублей, что напорядок выше цен на вторичном рынке. По данным экспертов, сейчас средневзвешенная стоимость «квадрата» на вторичке равна 31 тысячи рублей.