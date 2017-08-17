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Недвижимость и строительство

В Новокузнецке начали продавать квартиры в новом доме старого центра

Сегодня 10:40
223
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке застройщик НДСК начал продавать квартиры в доме на улице Хитарова, 24. ВашГород.ру узнал о стоимости и планировках в новостройке.

В новом пятиэтажном доме размещены только однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Поэтому большой семье едва лишь подойдёт данный вариант. На этаже размещено 6 квартир: 5 однокомнатных и одна двухкомнатная.

Площадь самой маленькой однушки равна 28 кв. м, а самой большой — 50 кв. м. Двухкомнатная квартира имеет площадь 47,9 кв. м. Квадратный метр в доме стоит 45 тысяч рублей, что напорядок выше цен на вторичном рынке. По данным экспертов, сейчас средневзвешенная стоимость «квадрата» на вторичке равна 31 тысячи рублей.

Как рассказали ВашГород.ру в отделе продаж застройщика, дом будет сдан в декабре 2017 года. Также можно получить скидку 10%, т. е. «квадрат» вам обойдётся в 40,5 тысячи рублей. Но для этого нужно успеть приобрести жильё до декабря путём заключения предварительного договора и за «наличку».

Комментарии 4
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аватар
Анонимный пользователь
8 0
Дороговато как-то
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аватар
заглянувший
2 3
И для кого эти кладовки?
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аватар
писофшит
3 0
И для кого эти кладовки?
для студентов педакадемии
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