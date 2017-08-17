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Собрать ребёнка в школу стало ещё сложнее

Сегодня 10:41
205
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Timeout

В августе этого года школьные товары значительно подорожали.

Цены поднялись на 6−13% по сравнению с прошлым летом. Так, ранцы подорожали на 13%, учебники — на 10%, одежда для учеников — на 6−10%. По темпам роста школьные товары опередили инфляцию, которая за год составила 3,9%.

Подорожание эксперты связывают с разными причинами. Некоторые уверены, что такая ситуация наблюдается каждый год. Другие винят поставщиков, которые ещё в том году подняли цены. Есть мнение, что подорожание связано с плохим курсом рубля.

Со временем цены могут немного снизиться. Но бороться с подорожанием в самый сезон подготовки к школе можно только благодаря высокой конкуренции. В России же с этим проблемы, пишут «Известия».

Комментарии 4
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Vasya
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Шта?! Инфляция 3.9%?!?! Это где?! В какой стране?!
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z
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Вроде же связано с аппетитами чиговноежиков?
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школьник
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во всем виновата долбаная стабильность!
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