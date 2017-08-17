Паспорта и водительские права россиян хотят изменить
Сегодня 10:51
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Паспорта и водительские удостоверения россиян планируют оснастить микросхемами с биометрическими данными и электронной подписью владельца.
Разработка таких документов ведётся в России с 2015 года. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на генерального директора «Гознака» Аркадия Трачука.
По его словам, документы с микросхемами могут быть использованы для удалённой идентификации владельца. Они позволят человеку подтверждать свою личность при оказании, например, финансовых услуг.
Когда закончится разработка и появятся новые документы, не уточняется.
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