Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирцам пообещали прохладные и дождливые выходные

Паспорта и водительские права россиян хотят изменить

Сегодня 10:51
413
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ratingtime.ru

Паспорта и водительские удостоверения россиян планируют оснастить микросхемами с биометрическими данными и электронной подписью владельца.

Разработка таких документов ведётся в России с 2015 года. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на генерального директора «Гознака» Аркадия Трачука.

По его словам, документы с микросхемами могут быть использованы для удалённой идентификации владельца. Они позволят человеку подтверждать свою личность при оказании, например, финансовых услуг.

Когда закончится разработка и появятся новые документы, не уточняется.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
1
0 0
Да чипуйте уже стадо с рождения.
Гондурас - более свободная страна!
ответить
аватар
Добрые люди говорят...
0 0
...и, как всегда, за наш счёт!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ