По мнению экспертов «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), сегодня система охраны здоровья школьников совершенно не гарантирует качественной медицинской помощи.
Проведя мониторинг, специалисты пришли к выводу, что необходимо менять ситуацию. Для этого потребуется усовершенствовать законодательную базу и сменить подход к школьному здравоохранению.
В ходе проверки опросили более 3000 родителей школьников из разных регионов. Чуть больше половины — 53% - рассказали, что тщательно следят за здоровьем своего ребёнка: он ежегодно проходит медосмотр и диспансеризацию в школе, сообщает официальный сайт ОНФ.
Наличие в учебных заведениях медкабинета подтвердили 84% респондентов. 19% заявили, что школы их детей не оборудованы для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Эксперты ОНФ отметили, что большие нагрузки и несбалансированное питание в школах ведут к нарушению здоровья детей.
«Ситуация не улучшится кардинально, если не обеспечить профилактику, раннее выявление заболевания у школьников и своевременное лечение. Однако в условиях, когда врачебный персонал в образовательных организациях представлен совместителями, работающими на полставки, а медсестры приходят в школу лишь в определённые часы, решение этих задач крайне затруднительно», — считает руководитель рабочей группы Любовь Духанина.
Специалисты рассказали, что необходимо обеспечить сотрудникам школ обучение первой медицинской помощи. Сейчас, в случае отсутствия фельдшера в учреждении, учителя вынуждены звонить в «скорую», поскольку сами не имеют прав и навыков, чтобы оказать медпомощь ребёнку. Однако иногда речь идёт о жизни ребёнка, поэтому своевременно оказанная помощь может сыграть важную роль.
«Необходимо законодательно установить единые правила оказания медицинской помощи в образовательных организациях и их медицинских блоках, обязанности образовательных и медицинских организаций, алгоритм взаимодействия медучреждения и врача образовательной организации, нормирование и оплату труда работников отделений медицинской помощи обучающимся», — отметила Духанина.
Кроме того, родители должны нести ответственность за здоровье своих детей. Например, взрослых, отказавшихся предоставить сведения о хронических заболеваниях школьника, предлагают наказывать. Также возбраняется отказ от вакцинации ребёнка.
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А для военкомата все годные!!!
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Вот прививку от гриппа колите кому хотите. Моим детям не разрешу.
Добровольно колоть заразу, с названием попробуем этот штамм, а придет другой...
Из названия - будут наказывать за отсутствие прививок.
Из статьи: не хватает врачей, большие нагрузки, несбалансированное питание, необходимо обучение первой помощи.
Родители должны нести ответственность за здоровье детей. А сейчас кто ее несет? Хоть один врач понес ответственность за неправильно поставленный диагноз. За неверное лечение. За осложнение от вакцинации и так подписываем бумагу что мы родители несем ответственность!
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Возбраняется,но при этом подсовывается пачка бланков для подписи о том,что вы предупреждены о возможных осложнениях и с врача снимается всяческая ответственность.
Также возбраняется отказ от вакцинации ребёнка.
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Возбраняется,но при этом подсовывается пачка бланков для подписи о том,что вы предупреждены о возможных осложнениях и с врача снимается всяческая ответственность.
Кто ее пустил про медицину говорить?
И это врач? Человек с высшим образованием? Нет побочек! Да пошли они!
Вы упускаете один маленький нюанс,который ставит все на свои места.Цель.
Если у государства цель создания транспортной системы для перевозки людей,то презд стоит символический пятачок с компенсацией расходов из фонда общественного потребления.Если же цель-получение максимальной прибыли от перевозок,то появляется стадо коптящих раздолбанных маршруток,"оказывающи транспортные услуги".
Та же история с прививками.
Когда целью ставится сохранение здоровья нации,то система профилактической медицины способна бороться со многими болезнями,как в свое время были побеждены в СССР корь,оспа,золотистый стафиллококк и пр.
Если медики лишь "оказывают медицинские услуги"...то мы имеем то,что нас имеет в виде,например,современной системы прививок с которой кто-то имеет неплохой гешефт на закупках,но в конечном результате не заинтересован никто.Просто не думают.Не интересно.Нет такой цели.
Прививки-вещь нужная и плезная,но стоит быть внимательным и не забывать подумать о том,кто и с каким целеполаганием их вам предлагает и тогда станет ясным-это прививка или же "оказание услуги".
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А для военкомата все годные!!!