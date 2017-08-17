По мнению экспертов «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), сегодня система охраны здоровья школьников совершенно не гарантирует качественной медицинской помощи.

Проведя мониторинг, специалисты пришли к выводу, что необходимо менять ситуацию. Для этого потребуется усовершенствовать законодательную базу и сменить подход к школьному здравоохранению.

В ходе проверки опросили более 3000 родителей школьников из разных регионов. Чуть больше половины — 53% - рассказали, что тщательно следят за здоровьем своего ребёнка: он ежегодно проходит медосмотр и диспансеризацию в школе, сообщает официальный сайт ОНФ.

Наличие в учебных заведениях медкабинета подтвердили 84% респондентов. 19% заявили, что школы их детей не оборудованы для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Эксперты ОНФ отметили, что большие нагрузки и несбалансированное питание в школах ведут к нарушению здоровья детей.

«Ситуация не улучшится кардинально, если не обеспечить профилактику, раннее выявление заболевания у школьников и своевременное лечение. Однако в условиях, когда врачебный персонал в образовательных организациях представлен совместителями, работающими на полставки, а медсестры приходят в школу лишь в определённые часы, решение этих задач крайне затруднительно», — считает руководитель рабочей группы Любовь Духанина.

Специалисты рассказали, что необходимо обеспечить сотрудникам школ обучение первой медицинской помощи. Сейчас, в случае отсутствия фельдшера в учреждении, учителя вынуждены звонить в «скорую», поскольку сами не имеют прав и навыков, чтобы оказать медпомощь ребёнку. Однако иногда речь идёт о жизни ребёнка, поэтому своевременно оказанная помощь может сыграть важную роль.

«Необходимо законодательно установить единые правила оказания медицинской помощи в образовательных организациях и их медицинских блоках, обязанности образовательных и медицинских организаций, алгоритм взаимодействия медучреждения и врача образовательной организации, нормирование и оплату труда работников отделений медицинской помощи обучающимся», — отметила Духанина.

Кроме того, родители должны нести ответственность за здоровье своих детей. Например, взрослых, отказавшихся предоставить сведения о хронических заболеваниях школьника, предлагают наказывать. Также возбраняется отказ от вакцинации ребёнка.