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За отказ от вакцинации будут наказывать: изменения в системе школьного здравоохранения

Сегодня 11:15
875
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
E-lekar.ru

По мнению экспертов «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), сегодня система охраны здоровья школьников совершенно не гарантирует качественной медицинской помощи.

Проведя мониторинг, специалисты пришли к выводу, что необходимо менять ситуацию. Для этого потребуется усовершенствовать законодательную базу и сменить подход к школьному здравоохранению.

В ходе проверки опросили более 3000 родителей школьников из разных регионов. Чуть больше половины — 53% - рассказали, что тщательно следят за здоровьем своего ребёнка: он ежегодно проходит медосмотр и диспансеризацию в школе, сообщает официальный сайт ОНФ.

Наличие в учебных заведениях медкабинета подтвердили 84% респондентов. 19% заявили, что школы их детей не оборудованы для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Эксперты ОНФ отметили, что большие нагрузки и несбалансированное питание в школах ведут к нарушению здоровья детей.

«Ситуация не улучшится кардинально, если не обеспечить профилактику, раннее выявление заболевания у школьников и своевременное лечение. Однако в условиях, когда врачебный персонал в образовательных организациях представлен совместителями, работающими на полставки, а медсестры приходят в школу лишь в определённые часы, решение этих задач крайне затруднительно», — считает руководитель рабочей группы Любовь Духанина.

Специалисты рассказали, что необходимо обеспечить сотрудникам школ обучение первой медицинской помощи. Сейчас, в случае отсутствия фельдшера в учреждении, учителя вынуждены звонить в «скорую», поскольку сами не имеют прав и навыков, чтобы оказать медпомощь ребёнку. Однако иногда речь идёт о жизни ребёнка, поэтому своевременно оказанная помощь может сыграть важную роль.

«Необходимо законодательно установить единые правила оказания медицинской помощи в образовательных организациях и их медицинских блоках, обязанности образовательных и медицинских организаций, алгоритм взаимодействия медучреждения и врача образовательной организации, нормирование и оплату труда работников отделений медицинской помощи обучающимся», — отметила Духанина.

Кроме того, родители должны нести ответственность за здоровье своих детей. Например, взрослых, отказавшихся предоставить сведения о хронических заболеваниях школьника, предлагают наказывать. Также возбраняется отказ от вакцинации ребёнка.

Комментарии 12
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1
35 0
Например, взрослых, отказавшихся предоставить сведения о хронических заболеваниях школьника, предлагают наказывать
____
А для военкомата все годные!!!
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1
36 0
Также возбраняется отказ от вакцинации ребёнка.
---
Вот прививку от гриппа колите кому хотите. Моим детям не разрешу.
Добровольно колоть заразу, с названием попробуем этот штамм, а придет другой...
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Читатель
28 0
Кто вас писать учил??? Читаю название статьи и текст. На два раза и нифига не понимаю!
Из названия - будут наказывать за отсутствие прививок.
Из статьи: не хватает врачей, большие нагрузки, несбалансированное питание, необходимо обучение первой помощи.
Родители должны нести ответственность за здоровье детей. А сейчас кто ее несет? Хоть один врач понес ответственность за неправильно поставленный диагноз. За неверное лечение. За осложнение от вакцинации и так подписываем бумагу что мы родители несем ответственность!
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Седой 12672
15 0
Также возбраняется отказ от вакцинации ребёнка.
------------------------
Возбраняется,но при этом подсовывается пачка бланков для подписи о том,что вы предупреждены о возможных осложнениях и с врача снимается всяческая ответственность.
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1
18 0
Седой:
Также возбраняется отказ от вакцинации ребёнка.
------------------------
Возбраняется,но при этом подсовывается пачка бланков для подписи о том,что вы предупреждены о возможных осложнениях и с врача снимается всяческая ответственность.
Да, по принципу, мы тебя уколем, если помрешь, так ты же сам согласился...
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Читатель
16 0
Любовь Духанина. Из биографии - инженер-математик, доктор педагогических наук, общественный деятель.
Кто ее пустил про медицину говорить?
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Читатель
3 7
Грамотная вакцинация не принесет вред. Все основные прививки ставить необходимо. Воздержаться от прививки стоит в течение 1 месяца после простуды и иных заболеваний. Отказаться от коклюшной вакцины стоит при сильной реакции на первую прививку. Осторожно ставить прививки детям с ДЦП, родовыми травмами в первый год жизни. У каждого ребенка прививки должны стоять, но иногда получается график отличный от других детей. После прививки быть всегда более внимательными к своим детям. Сбивать температуру после 38 градусов, особенно ночью. При необходимости- давать лекарства от аллергии, как поддерживающую терапию . Осматривать тело ребенка на предмет высыпаний. При бдительности родителей привика не принесет вред. Не привитые дети могут всю жизнь прожить и не столкнуться с этими болезнями, но отсутствие вакцинации приведет к временным отстранения ребенка из детского коллектива в периоды вакцинаций всей группы полиомиелитом, акдс, гепатитом, итд. А также возникнут проблемы с выездом в европейские страны. Но и сам ребенок привитый по возрасту, более защищен от данных заболеваний. Споры о необходимости вакцинации идут много лет, но никто не может однозначно ответить, стоит ли ее отменить или нет. Дело даже не в выгодах медицинских фабрик, а в том, что именно благодаря повсеместной вакцинации исчезли многие болезни, поэтому детям без прививки негде заразиться. К чему приведет повсеместный отказ от вакцин никто не знает.
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1
5 4
Грамотная вакцинация не принесет вред. Все основные прививки ставить необходимо. Воздержаться от прививки стоит в течение 1 месяца после простуды и иных заболеваний. Отказаться от коклюшной вакцины стоит при сильной реакции на первую прививку. Осторожно ставить прививки детям с ДЦП, родовыми травмами в первый год жизни. У каждого ребенка прививки должны стоять, но иногда получается график отличный от других детей. После прививки быть всегда более внимательными к своим детям. Сбивать температуру после 38 градусов, особенно ночью. При необходимости- давать лекарства от аллергии, как поддерживающую терапию . Осматривать тело ребенка на предмет высыпаний. При бдительности родителей привика не принесет вред. Не привитые дети могут всю жизнь прожить и не столкнуться с этими болезнями, но отсутствие вакцинации приведет к временным отстранения ребенка из детского коллектива в периоды вакцинаций всей группы полиомиелитом, акдс, гепатитом, итд. А также возникнут проблемы с выездом в европейские страны. Но и сам ребенок привитый по возрасту, более защищен от данных заболеваний. Споры о необходимости вакцинации идут много лет, но никто не может однозначно ответить, стоит ли ее отменить или нет. Дело даже не в выгодах медицинских фабрик, а в том, что именно благодаря повсеместной вакцинации исчезли многие болезни, поэтому детям без прививки негде заразиться. К чему приведет повсеместный отказ от вакцин никто не знает.
А давайте всем детям до 18 лет татуировки президента делать. Потом он сможет историю изучать, кто правил в год его рождения.
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Читатель
17 0
Ставим прививку от кори. Врач дает бумажку, что ознакомлены с возможными осложнениями, ответственность беру на себя, все как обычно вобщем. Спрашиваю у врача: осложнения какие? Ответ - да никаких нет. Читаю инструкцию - побочные действия: паралич глазных нервов, глухота и еще целый список.
И это врач? Человек с высшим образованием? Нет побочек! Да пошли они!
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не важно
9 0
Грамотная вакцинация не принесет вред. Все основные прививки ставить необходимо. Воздержаться от прививки стоит в течение 1 месяца после простуды и иных заболеваний. Отказаться от коклюшной вакцины стоит при сильной реакции на первую прививку. Осторожно ставить прививки детям с ДЦП, родовыми травмами в первый год жизни. У каждого ребенка прививки должны стоять, но иногда получается график отличный от других детей. После прививки быть всегда более внимательными к своим детям. Сбивать температуру после 38 градусов, особенно ночью. При необходимости- давать лекарства от аллергии, как поддерживающую терапию . Осматривать тело ребенка на предмет высыпаний. При бдительности родителей привика не принесет вред. Не привитые дети могут всю жизнь прожить и не столкнуться с этими болезнями, но отсутствие вакцинации приведет к временным отстранения ребенка из детского коллектива в периоды вакцинаций всей группы полиомиелитом, акдс, гепатитом, итд. А также возникнут проблемы с выездом в европейские страны. Но и сам ребенок привитый по возрасту, более защищен от данных заболеваний. Споры о необходимости вакцинации идут много лет, но никто не может однозначно ответить, стоит ли ее отменить или нет. Дело даже не в выгодах медицинских фабрик, а в том, что именно благодаря повсеместной вакцинации исчезли многие болезни, поэтому детям без прививки негде заразиться. К чему приведет повсеместный отказ от вакцин никто не знает.
красиво написано. но уважаемые не забывайте,нашему здравоохранению и фармацевтам не нужны здоровые, больше ... как можно больше больных...к сожалению!
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Седой 12672
6 0
Господа,все споры о вакцинации крайне увлекательны и могут длиться бесконечно.
Вы упускаете один маленький нюанс,который ставит все на свои места.Цель.
Если у государства цель создания транспортной системы для перевозки людей,то презд стоит символический пятачок с компенсацией расходов из фонда общественного потребления.Если же цель-получение максимальной прибыли от перевозок,то появляется стадо коптящих раздолбанных маршруток,"оказывающи транспортные услуги".
Та же история с прививками.
Когда целью ставится сохранение здоровья нации,то система профилактической медицины способна бороться со многими болезнями,как в свое время были побеждены в СССР корь,оспа,золотистый стафиллококк и пр.
Если медики лишь "оказывают медицинские услуги"...то мы имеем то,что нас имеет в виде,например,современной системы прививок с которой кто-то имеет неплохой гешефт на закупках,но в конечном результате не заинтересован никто.Просто не думают.Не интересно.Нет такой цели.
Прививки-вещь нужная и плезная,но стоит быть внимательным и не забывать подумать о том,кто и с каким целеполаганием их вам предлагает и тогда станет ясным-это прививка или же "оказание услуги".
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да-да
0 0
Например, взрослых, отказавшихся предоставить сведения о хронических заболеваниях школьника, предлагают наказывать
____
А для военкомата все годные!!!
Кроме детей депутатов, эффективных менеджеров и богатеев!
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