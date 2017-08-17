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Джаз-клуб зовёт новокузнечан на бесплатный концерт

Сегодня 11:11
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В День Знаний для новокузнечан зазвучат любимые детские песни, мелодии из мультфильмов и кино.

Горожанам бесплатно сыграет оркестр «Новый Кузнецкий биг-бэнд».

«Концерт продлится один час, с 14:00 до 15:00», — сказали ВашГород.ру в джаз-клубе «Геликон».

Послушать музыку можно 1 сентября на площадке у джаз-клуба на Покрышкина, 4.

А полноценные концерты в «Геликоне» стартуют в середине сентября. Как уже писал ВашГород.ру, 19 числа в клубе сыграет известный израильский саксофонист.

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