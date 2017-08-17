В День Знаний для новокузнечан зазвучат любимые детские песни, мелодии из мультфильмов и кино.
Горожанам бесплатно сыграет оркестр «Новый Кузнецкий биг-бэнд».
«Концерт продлится один час, с 14:00 до 15:00», — сказали ВашГород.ру в джаз-клубе «Геликон».
Послушать музыку можно 1 сентября на площадке у джаз-клуба на Покрышкина, 4.
А полноценные концерты в «Геликоне» стартуют в середине сентября. Как уже писал ВашГород.ру, 19 числа в клубе сыграет известный израильский саксофонист.
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