В День Знаний для новокузнечан зазвучат любимые детские песни, мелодии из мультфильмов и кино.

Горожанам бесплатно сыграет оркестр «Новый Кузнецкий биг-бэнд».

«Концерт продлится один час, с 14:00 до 15:00», — сказали ВашГород.ру в джаз-клубе «Геликон».

Послушать музыку можно 1 сентября на площадке у джаз-клуба на Покрышкина, 4.

А полноценные концерты в «Геликоне» стартуют в середине сентября. Как уже писал ВашГород.ру, 19 числа в клубе сыграет известный израильский саксофонист.