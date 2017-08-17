В Кемерове на нескольких улицах ограничат движение
Сегодня 11:23
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В областном центре продолжается ремонт дорог.
В связи с этим движение будет временно ограничено на трёх улицах. В четверг, 17 августа, работы будут проводиться на:
улице Ракитянского — от улицы Антипова до поворота на посёлок Крутой;
улице Спасской;
улице Баха.
Работы идут с перекрытием одной из полос движения, о чём водителей информируют дорожные знаки, зона действия которых распространяется на весь участок ремонта. Ограничение скоростного режима — до 40 км/ч, уточнили в пресс-службе администрации Кемерова.
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