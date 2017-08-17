Кемеровчанин пожаловался на недостоверную рекламу оператора «Билайн». Такую листовку внимательный горожанин обнаружил в лифте своего дома. В итоге мужчина пожаловался на «Вымпелком» в Кемеровское УФАС.

Текст рекламы: «Позвони, и получишь 1 руб/мес. Домашний интернет и ТВ. При подключении мобильной связи „Билайн“ линейки тарифов „ВСЁ!“ от 500 рублей… Предложение действует для абонентов — физических лиц в городах, где предоставляется услуга Домашний интернет „Билайн“, кроме Мурманска и Челябинска…».

Специалисты УФАС выявили нарушения со стороны оператора. Выяснилось, что в тексте рекламы отсутствует информация об условиях предоставления этого тарифа, что искажает смысл и вводит потребителей в заблуждение.

Оператору выдали предписание об устранении всех нарушений. Теперь «Билайну» придётся убрать старую рекламу из всех лифтов.