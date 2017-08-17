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«Билайн» размещал недостоверную рекламу в Кузбассе

Сегодня 11:25
627
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kazanfirst.ru

Кемеровчанин пожаловался на недостоверную рекламу оператора «Билайн». Такую листовку внимательный горожанин обнаружил в лифте своего дома. В итоге мужчина пожаловался на «Вымпелком» в Кемеровское УФАС.

Текст рекламы: «Позвони, и получишь 1 руб/мес. Домашний интернет и ТВ. При подключении мобильной связи „Билайн“ линейки тарифов „ВСЁ!“ от 500 рублей… Предложение действует для абонентов — физических лиц в городах, где предоставляется услуга Домашний интернет „Билайн“, кроме Мурманска и Челябинска…».

Специалисты УФАС выявили нарушения со стороны оператора. Выяснилось, что в тексте рекламы отсутствует информация об условиях предоставления этого тарифа, что искажает смысл и вводит потребителей в заблуждение.

Оператору выдали предписание об устранении всех нарушений. Теперь «Билайну» придётся убрать старую рекламу из всех лифтов.

Комментарии 4
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Анонимный пользователь
4 3
По-любому происки конкурентов. Билайн держись!
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1
11 0
Да вообще убрать рекламу из лифтов!!!
Скоро еще как на остановках, радио в лифте слушать будем.
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Оптимист 284
1 0
По-любому происки конкурентов. Билайн держись!
Происки не происки, а за 1 руб. фактически ничего не получишь. Ведь так? Маркетологи не маркетологи, а наперсточники: "кручу-верчу обмануть хочу, а сам рукой зажимаю". Совсем обнаглели.
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стадо?
1 0
Да вообще убрать рекламу из лифтов!!!
Скоро еще как на остановках, радио в лифте слушать будем.
У тебя вместо рук копыта? Ты ни разу в руках отвертку не держал?
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