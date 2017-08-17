Роспотребнадзор проверил учебные заведения для школьников.

За прошлый учебный год и по настоящее время областной Роспотребнадзор проверил 314 учебных учреждений.

В ходе проверок исследовали питьевую воды, воздух в закрытых помещениях. Также изучили микроклимат и уровень освещённости.

В школах выявлено 522 нарушения. В общей сложности должностным и юридическим лицам назначен штраф в размере 2,4 миллиона рублей.

Все замечания школы должны устранить к первому сентября 2017 года.

«Всего выдано 238 предписаний, которые включают в себя 805 мероприятий, среди них: 251 мероприятие по улучшению материально-технической базы пищеблоков школ, 39 мероприятий по улучшению систем водоснабжения, 80 — по приобретению новой ученической мебели, 13 — по улучшению материально-технической базы медицинских пунктов, 15 — по улучшению материально-технической базы спортивных залов, 115 — по улучшению системы освещения, 292 других мероприятия», — сообщают в Роспотребнадзоре по Кемеровской области.

В ведомстве также сообщили, что в новом учебном году планируется открытие 637 образовательных учреждений в регионе, в которых будут учиться примерно 295 000 детей. Из них почти 36 000 — первоклассники.