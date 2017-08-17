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Кузбасские школы оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за нарушения

Сегодня 11:50
637
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Tvs-media.ru

Роспотребнадзор проверил учебные заведения для школьников.

За прошлый учебный год и по настоящее время областной Роспотребнадзор проверил 314 учебных учреждений.

В ходе проверок исследовали питьевую воды, воздух в закрытых помещениях. Также изучили микроклимат и уровень освещённости.

В школах выявлено 522 нарушения. В общей сложности должностным и юридическим лицам назначен штраф в размере 2,4 миллиона рублей.

Все замечания школы должны устранить к первому сентября 2017 года.

«Всего выдано 238 предписаний, которые включают в себя 805 мероприятий, среди них: 251 мероприятие по улучшению материально-технической базы пищеблоков школ, 39 мероприятий по улучшению систем водоснабжения, 80 — по приобретению новой ученической мебели, 13 — по улучшению материально-технической базы медицинских пунктов, 15 — по улучшению материально-технической базы спортивных залов, 115 — по улучшению системы освещения, 292 других мероприятия», — сообщают в Роспотребнадзоре по Кемеровской области.

В ведомстве также сообщили, что в новом учебном году планируется открытие 637 образовательных учреждений в регионе, в которых будут учиться примерно 295 000 детей. Из них почти 36 000 — первоклассники.

Комментарии 8
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stek
5 0
За чей счет должны исправляться нарушения? Явно не за счет государства.....
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Я
14 0
Вот родители теперь на штрафы деньги собирать будете.
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1
7 0
Задолбали они своими Добровольными взносами каждый год!
- Ну если у вас нет денег всю сумму оплатить сразу, можете частями, до конца учебного года оплатить....
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Пользователь 1
5 0
Задолбали они своими Добровольными взносами каждый год!
- Ну если у вас нет денег всю сумму оплатить сразу, можете частями, до конца учебного года оплатить....
Слать их на йух надо.Только не одному родителю,а всем вместе! А то большинство как стадо баранов молча платят всё,что скажут.
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Читатель
5 0
Слать их на йух надо.Только не одному родителю,а всем вместе! А то большинство как стадо баранов молча платят всё,что скажут.
Они не молча платят, они на других еще орут и требуют! Забывая, видимо, что это статья (вымогательство группой лиц по предварительному сговору)
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А
4 0
Школы и так нищие! А их еще и штрафуют, вместо того чтобы выделить государственные деньги на ликвидацию недостатков!
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gali
0 0
У нас родители оплачивают по 40 руб за воду Поставили кулер в классе,но кому-то не понравилось и вынесли в столовую.Не все малыши спускаются попить водички.Боятся ,что старшеклассники их с лестницы снесут. Лучше бы Роспотребнадзор водоканал штрафовал , а не родителей
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Читатель
0 0
У нас родители оплачивают по 40 руб за воду Поставили кулер в классе,но кому-то не понравилось и вынесли в столовую.Не все малыши спускаются попить водички.Боятся ,что старшеклассники их с лестницы снесут. Лучше бы Роспотребнадзор водоканал штрафовал , а не родителей
Роспотребнадзор может и за кулеры оштрафовать, если нет договора на их обработку
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