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Российские учёные обнаружили неожиданный эффект морской травы

Сегодня 12:01
389
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dvfu.ru

Биологически активные соединения из морской травы способны подавлять рост раковых клеток.

К таким выводам пришли исследователи Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения Российской академии наук. В частности, речь идёт о соединении под названием дисульфат лютеолин (ДСЛ). Оно получено из морской травы Zostera Asiatica. Изучение фармакологической активности этого компонента показало его антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект, сообщается на сайте вуза.

В течение 15 недель учёные проводили опыты на лабораторных животных с кожным канцерогенезом (тип ракового заболевания). В той группе, где применялся ДСЛ, количество и размер опухолей, частота появления новых очагов, интенсивность роста были как минимум в 1,5 раза ниже по сравнению с группой, где это вещество не использовалось.

По словам учёных, полученные данные подтвердили, что дисульфат лютеолина может применяться для дополнительной терапии рака. Его можно использовать, в том числе, в качестве компонента функционального питания в составе различных напитков и пищевых продуктов.

Комментарии 3
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Кузня родная 4178
1 0
Российские учёные обнаружили неожиданный эффект морской травы... и всё это под воздействием земной травы.
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Дон Хенаро 45743
0 0
Кузня родная :
Российские учёные обнаружили неожиданный эффект морской травы... и всё это под воздействием земной травы.
Земная трава давно в нормальных странах используется как лечебное средство и выписывается по рецептам)
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