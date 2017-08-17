Биологически активные соединения из морской травы способны подавлять рост раковых клеток.
К таким выводам пришли исследователи Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения Российской академии наук. В частности, речь идёт о соединении под названием дисульфат лютеолин (ДСЛ). Оно получено из морской травы Zostera Asiatica. Изучение фармакологической активности этого компонента показало его антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект, сообщается на сайте вуза.
В течение 15 недель учёные проводили опыты на лабораторных животных с кожным канцерогенезом (тип ракового заболевания). В той группе, где применялся ДСЛ, количество и размер опухолей, частота появления новых очагов, интенсивность роста были как минимум в 1,5 раза ниже по сравнению с группой, где это вещество не использовалось.
По словам учёных, полученные данные подтвердили, что дисульфат лютеолина может применяться для дополнительной терапии рака. Его можно использовать, в том числе, в качестве компонента функционального питания в составе различных напитков и пищевых продуктов.
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