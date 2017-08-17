В редакцию ВашГород.ру с вопросом о покупке iPhone обратился новокузнечанин Илья.
«Собрался брать себе шестой iPhone. В интернете нашёл много объявлений, где их продают, потому что обменяли на новый. Должны вроде быть нормальные. Но моя девушка отговаривает, типа подержанный всё равно меньше проработает и будет с косяками. Отзывы читал разные, хочу теперь спросить у новокузнечан, кто брал подержанный iPhone с рук, долго работает?» — написал новокузнечанин.
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Купи как мужик HTC на Андройде...
По вопросу видно, На новый денег нет, а старый не хочешь.
Смартфон - это игрушка, с основными и важными функциями справится практически любой, а переплата на порядок ради возможности пошпилить в 3д-стрелялки на малюсеньком экране - имхо бреддд. А платить ещё больше за логотип с яблоком - вообще дурдом.