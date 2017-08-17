В редакцию ВашГород.ру с вопросом о покупке iPhone обратился новокузнечанин Илья.

«Собрался брать себе шестой iPhone. В интернете нашёл много объявлений, где их продают, потому что обменяли на новый. Должны вроде быть нормальные. Но моя девушка отговаривает, типа подержанный всё равно меньше проработает и будет с косяками. Отзывы читал разные, хочу теперь спросить у новокузнечан, кто брал подержанный iPhone с рук, долго работает?» — написал новокузнечанин.

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