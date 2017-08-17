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Купить новый или подержанный iPhone — вопрос дня

Сегодня 12:04
408
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В редакцию ВашГород.ру с вопросом о покупке iPhone обратился новокузнечанин Илья.

«Собрался брать себе шестой iPhone. В интернете нашёл много объявлений, где их продают, потому что обменяли на новый. Должны вроде быть нормальные. Но моя девушка отговаривает, типа подержанный всё равно меньше проработает и будет с косяками. Отзывы читал разные, хочу теперь спросить у новокузнечан, кто брал подержанный iPhone с рук, долго работает?» — написал новокузнечанин.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 10
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Дон Хенаро 45743
4 0
Топикстартер, фу...мужик не должен ходить с айфончеком, это право ТП с надутыми губками)))
Купи как мужик HTC на Андройде...
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1
9 1
Да не нужен он тебе!
По вопросу видно, На новый денег нет, а старый не хочешь.
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Макс
17 0
Подожди когда восьмой выйдет и купи в кредит на три года!
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Антошка
3 0
Возьми нормальный тел. Не позорься с Айфоном!
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Хапаразигастус
6 0
Купи что-нибудь вроде Xiaomi Redmi Note 4, за 9-10 килорублей (у китайцев) даст куда больше возможностей при сравнимом (теперь уже да) качестве, а остальные деньги оставь на что-то более существенное.
Смартфон - это игрушка, с основными и важными функциями справится практически любой, а переплата на порядок ради возможности пошпилить в 3д-стрелялки на малюсеньком экране - имхо бреддд. А платить ещё больше за логотип с яблоком - вообще дурдом.
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Хапаразигастус
0 0
З.ы. сам сейчас посматриваю на AGM X1, вот это стоящая штуковина, есть смысл немного переплатить. Мне по интересам именно такой смартфон подходит больше всего.
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вася
0 0
да какая ** разница, если есть бабло, то можно и ипхоне, а если нет бабла, то можно андраид. ваще фиолетово.
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вася
0 4
вы же не покупаете говноТАЗы, а предпочитаете японских телочек. так и тут. лишь бы денежки позволяли.
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Оптимист 284
0 0
Если с разговорной функцией проблем нет, то в остальном проблем не должно быть. Главное лишь бы не краденный был. Разблокировать не получиться если хозяин заблокирует.
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4 4
Если хочется айфон, нужно "подкопить", и купить в магазине. С гарантией. Новенький.
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