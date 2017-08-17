Изобретение запатентовала компания Motorola.
Разработчики компании изобрели очень полезную функцию для телефона. Motorola запатентовала смартфон, который будет сам избавляться от трещин и царапин на дисплее.
Создатели предлагают покрывать телефонные экраны специальным полимерным материалом. Смартфон сам будет распознавать, что экран нуждается в реставрации. После этого устройство предложит хозяину начать процесс обновления дисплея.
После положительно ответа пользователя стекло начнёт нагреваться, в результате чего все царапины и трещины выровняются.
Известно, что в момент восстановления экрана, смартфон нельзя использовать. Внешний вид инновационного устройства никак не будет отличаться о привычных телефонов, сообщают dgl.ru.
Однако создатели признаются, что в процессе нагревания экран устройства может деформироваться. Но это куда безопаснее, чем треснутое стекло, о которое можно порезаться.
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