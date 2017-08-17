У жителей нескольких улиц в Листвягах из-под крана течёт грязная вода.
Жидкость пахнет живой рыбой и оставляет большой осадок, утверждают граждане. А ржавчины в фильтрах на трубах столько, что её можно черпать.
Сейчас жителей снабжают водой из скважин. Её закачивают в резервуары и раздают потребителям. Но внутренние сети в посёлке износились, нужен ремонт и насосам. И если вторую проблему уже исправляет «Водоканал», то на решение первой нужны средства. Администрация в своё время надеялась получить их от Министерства энергетики, но процесс застопорился из-за бюрократических проволочек. Впрочем, надежда на деньги ещё есть, рассказывает «10 канал».
Помимо этого, проблему с грязной водой решат, подключив листвяжан к централизованному водоснабжению. Но перед этим необходимо промыть сети, что займёт несколько месяцев, построить резервуары.
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Но у нас в городе из кранов для горячей воды течёт жидкость с коричневым оттенком и непонятным запахом.
Жена регулярно моет ванну, но она довольно быстро покрывается жёлто-коричневым цветом.
Мы давно пользуемся только душем, а как расслабиться в ванне с разными душистыми моющими жидкостями и лечебными солями уже давно забыли.
И за ЭТУ и так дорогую грязную горячую воду, которую приходится ещё спускать из крана, что бы она стала тёплой, наш мэр Кузнецов собрался брать вдвое большую оплату?!!!
Да у него хоть зачатки совести есть?!!!
Или шантажом заниматься проще?!