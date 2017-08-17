У жителей нескольких улиц в Листвягах из-под крана течёт грязная вода.

Жидкость пахнет живой рыбой и оставляет большой осадок, утверждают граждане. А ржавчины в фильтрах на трубах столько, что её можно черпать.

Сейчас жителей снабжают водой из скважин. Её закачивают в резервуары и раздают потребителям. Но внутренние сети в посёлке износились, нужен ремонт и насосам. И если вторую проблему уже исправляет «Водоканал», то на решение первой нужны средства. Администрация в своё время надеялась получить их от Министерства энергетики, но процесс застопорился из-за бюрократических проволочек. Впрочем, надежда на деньги ещё есть, рассказывает «10 канал».

Помимо этого, проблему с грязной водой решат, подключив листвяжан к централизованному водоснабжению. Но перед этим необходимо промыть сети, что займёт несколько месяцев, построить резервуары.