По результатам исследования компании H.M. Gauger GmbH, в этом году на рынке может возникнуть дефицит сырья.
Это связано с сокращением урожая пивоваренного ячменя. Это, в свою очередь, может спровоцировать повышение цен на напиток.
Плюс ко всему в России на формирование ценовой политики повлияет госрегулирование цен на алкоголь.
В России планируют установить минимальную цену на пиво, пишут Life.ru. Это, по мнению специалистов, поможет в борьбе с нелегальной торговлей.
На территории России цены на импортное пиво вряд ли повысят. А вот стоимость отечественного пенного напитка существенно поднимется. В первую очередь, это касается низкого ценового сегмента.
Ожидается, что самое дешёвое пиво подорожает примерно на 50%. Например, с 30 рублей напиток подорожает до 50.
Напомним, что с июля на территории страны запретили продажу пива в пластиковой таре объёмом больше полутора литров.
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Как покупал импортное так и продолжу на него цена не повыситься, скорее российский сурогат приравнятся к его стоимости и тогда больше людей будут делать выбор в пользу настоящего пива.
Как покупал импортное так и продолжу на него цена не повыситься, скорее российский сурогат приравнятся к его стоимости и тогда больше людей будут делать выбор в пользу настоящего пива.
Как покупал импортное так и продолжу на него цена не повыситься, скорее российский сурогат приравнятся к его стоимости и тогда больше людей будут делать выбор в пользу настоящего пива.