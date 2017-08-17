По результатам исследования компании H.M. Gauger GmbH, в этом году на рынке может возникнуть дефицит сырья.

Это связано с сокращением урожая пивоваренного ячменя. Это, в свою очередь, может спровоцировать повышение цен на напиток.

Плюс ко всему в России на формирование ценовой политики повлияет госрегулирование цен на алкоголь.

В России планируют установить минимальную цену на пиво, пишут Life.ru. Это, по мнению специалистов, поможет в борьбе с нелегальной торговлей.

На территории России цены на импортное пиво вряд ли повысят. А вот стоимость отечественного пенного напитка существенно поднимется. В первую очередь, это касается низкого ценового сегмента.

Ожидается, что самое дешёвое пиво подорожает примерно на 50%. Например, с 30 рублей напиток подорожает до 50.

Напомним, что с июля на территории страны запретили продажу пива в пластиковой таре объёмом больше полутора литров.