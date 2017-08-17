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Пиво подорожает на 50 процентов

Сегодня 13:00
878
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Mota.ru

По результатам исследования компании H.M. Gauger GmbH, в этом году на рынке может возникнуть дефицит сырья.

Это связано с сокращением урожая пивоваренного ячменя. Это, в свою очередь, может спровоцировать повышение цен на напиток.

Плюс ко всему в России на формирование ценовой политики повлияет госрегулирование цен на алкоголь.

В России планируют установить минимальную цену на пиво, пишут Life.ru. Это, по мнению специалистов, поможет в борьбе с нелегальной торговлей.

На территории России цены на импортное пиво вряд ли повысят. А вот стоимость отечественного пенного напитка существенно поднимется. В первую очередь, это касается низкого ценового сегмента.

Ожидается, что самое дешёвое пиво подорожает примерно на 50%. Например, с 30 рублей напиток подорожает до 50.

Напомним, что с июля на территории страны запретили продажу пива в пластиковой таре объёмом больше полутора литров.

Комментарии 11
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Гость
28 0
Ничего страшного. Не подорожает, поскольку пивоваренного ячменя в отечественном пиве 0,00001%
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Вася
8 0
Вот если бы написали что качество продукта увеличиться на 50% вот тут бы я порадовался ! А цена )) что цена за тот же сурогат будут просить больше!
Как покупал импортное так и продолжу на него цена не повыситься, скорее российский сурогат приравнятся к его стоимости и тогда больше людей будут делать выбор в пользу настоящего пива.
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123
11 0
Казна пуста, стадо надо еще маленечко подрезать..
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123
2 0
Вот если бы написали что качество продукта увеличиться на 50% вот тут бы я порадовался ! А цена )) что цена за тот же сурогат будут просить больше!
Как покупал импортное так и продолжу на него цена не повыситься, скорее российский сурогат приравнятся к его стоимости и тогда больше людей будут делать выбор в пользу настоящего пива.
Ты про какое импортное? Поподробней пожалуйста.
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Евгений
4 0
У нас в город настоящего пива то нет почти
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ооо
4 1
Ты про какое импортное? Поподробней пожалуйста.
Он думает ипортную бумажку приклеили и думает из Чехии привезли
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Дон Хенаро 45743
2 0
Значит будем осваивать пивоварение))Инфы море, материалы продаются)
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Недимон с уточками
0 0
Сегодня же запасусь бухлом впрок, - года на 1'5 !!!
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Андрей
5 0
Удивительно! Мутят из порошка пойло, так оно еще и подорожает!!!!!!!!!!
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777
0 0
Вот если бы написали что качество продукта увеличиться на 50% вот тут бы я порадовался ! А цена )) что цена за тот же сурогат будут просить больше!
Как покупал импортное так и продолжу на него цена не повыситься, скорее российский сурогат приравнятся к его стоимости и тогда больше людей будут делать выбор в пользу настоящего пива.
Будьте добры порекомендуйте марку/место покупки. А то в последние время не впечатляет меня пиво.
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lex
0 0
Живое пиво, т.е. нефильтрованное,непастеризованное хранится не более недели. Давненько такого не видел.. А с консервантами это бурда...
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