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Кемеровчанин повис на крыше 25-этажного дома

Сегодня 13:19
388
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com/incident_42

Пользователи «ВКонтакте» обсуждают снимок, опубликованный одним из жителей города.

Парень сделал опасное фото на высоте 25-этажного здания. На кадре молодой человек, зацепившись руками за ограждение крыши, свисает с высоты.

Притомский проспект. 25 этаж. А как проходит ваше утро? — прокомментировал автор снимка.

По информации пользователей и местных СМИ, на фото запечатлён скандально известный кемеровский руфер. Ранее молодой человек забирался на опору освещения на стадионе «Химик», потом катался на крыше троллейбуса. А в июне кемеровчанин стал фигурантом уголовного дела после того, как устроил драку возле бара.

Комментарии 1
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