Пользователи «ВКонтакте» обсуждают снимок, опубликованный одним из жителей города.

Парень сделал опасное фото на высоте 25-этажного здания. На кадре молодой человек, зацепившись руками за ограждение крыши, свисает с высоты.

Притомский проспект. 25 этаж. А как проходит ваше утро? — прокомментировал автор снимка.

По информации пользователей и местных СМИ, на фото запечатлён скандально известный кемеровский руфер. Ранее молодой человек забирался на опору освещения на стадионе «Химик», потом катался на крыше троллейбуса. А в июне кемеровчанин стал фигурантом уголовного дела после того, как устроил драку возле бара.