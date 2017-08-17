В Кузбасс идёт похолодание, дожди, грозы, а также порывистый ветер.

О прогнозе погоды на ближайшие дни рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу, 18 августа, днём ожидается 19…24 градуса тепла. Ночью похолодает до +7…+12. Днём по западным районам области начнутся дожди, возможны грозы, местами усиление северо-восточного ветра до 14 метров в секунду.

В субботу, 19 августа, начнётся вторжение арктического воздуха. Температура воздуха днём составит 16…21 градус выше ноля, ночью +5…+10. В большинстве районов пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром до 16 метров в секунду.

В воскресенье, 20 августа, станет ещё холоднее. Днём столбик термометра поднимется не выше 20 градусов со знаком «плюс», ночью опустится до +4…+9. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер северо-западный умеренный, днём местами с порывами до 16 метров в секунду. Утром местами будет туманно.

В понедельник, 21 августа, днем воздух прогреется до +16…+21 градуса. Ночью температура понизится до +4…+9. Небольшие дожди сохранятся по северным районам области.