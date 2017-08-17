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За отказ от отмены внутрироссийского роуминга мобильных операторов накажут

Сегодня 14:00
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Theins.ru

Федеральная антимонопольная служба потребовала отменить внутрироссийский роуминг. Однако все мобильные операторы проигнорировали это предупреждение.

В итоге в отношении трёх операторов большой четверки, куда входит Билайн, МТС, Мегафон и Теле 2, сотрудники ФАС намерены возбудить дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

«Три дня дается операторам на уведомление ФАС России о выполнении предупреждений.

По состоянию на 14 августа 2017 года один из операторов связи направил в адрес ведомства мотивированное ходатайство о продлении сроков исполнения предупреждения и выразил готовность исполнить его в новые сроки.

Еще один оператор направил ходатайство о разъяснении предупреждения и продлении сроков без достаточных мотивированных обоснований, в связи с чем 4 августа ему было отказано в продлении сроков с указанием на возможность повторно вернуться к рассмотрению мотивированного ходатайства. Повторного обращения не было.

Два других оператора 28 июля и 4 августа заявили лишь ходатайства об ознакомлении с отчетами о состоянии конкуренции на рынке. Такой возможностью они воспользовались, соответственно 10 и 4 августа 2017 года.

Иных действий операторы связи не предпринимали", — прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

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