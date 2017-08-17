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Apple бросит вызов «Игре престолов»: компания создаёт свой видеоконтент

Сегодня 14:15
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Seminary351.cf

Американская корпорация Apple потратит один миллиард долларов на производство собственного видеоконтента в следующем году, пишут РиаНовости.

Компания планирует в 2018 году потратить огромную сумму на создание собственных фильмов и сериалов.

Например, телеканал НВО в 2016 году пустил на производство своих сериалов практически такую же сумму.

Известно, что Apple собирается купить права на производство десяти многосерийных фильмов. При этом каждый из них сможет составить конкуренцию знаменитой «Игре престолов». Стоимость одной серии такого фильма предварительно оценивается в 10 миллионов долларов.

Комедии обойдутся компании приблизительно в 2 миллиона долларов, драмы — в 5 миллионов.

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