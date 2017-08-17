Благодаря поправкам в закон дачникам станет проще пробурить общую скважину.

Сейчас, чтобы обзавестись своим водозабором, товариществу приходится выложить 1,2 миллиона рублей на лицензию. Все расходы ложатся на плечи членов объединения, а мало кто готов расстаться с несколькими сотнями тысяч рублей.

Поэтому на территории товариществ появляются нелегальные скважины. А это, во-первых, опасно: бурение «на глаз» можно сделать некачественно, и в воду попадут вредные вещества из канализации или других источников загрязнения. Во-вторых, за нелегальную скважину товарищество могут оштрафовать на миллион рублей.

Но после введения новых поправок в Закон «О недрах» обзавестись своим водозабором станет намного проще. До 1 января 2020 года садоводам дадут отсрочку на оформление лицензии. Затем её можно будет получить по упрощенной схеме. Товариществу не нужно будет заказывать проект на изучение недр и создание водозабора и согласовывать его, а также предоставлять отчёт по оценке подземных вод и экспертизу запасов.

В итоге лицензия подешевеет более чем в 5 раз, пишет Novokuznetsk.su. Срок оформления документов сократится до полугода.

Нaпомним, с 2019 года в силу вступит новый закон о дачниках. Он поменяет многое в жизни садоводов.