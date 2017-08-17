Альпинист из Новокузнецка Егор Суздальцев стал одним из первопроходцев на пик Большая Башня Транго в Пакистане.

Вместе с Иваном Темеревым из Томска и Антоном Кашевником из Санкт-Петербурга он проложил новый альпинистский маршрут высшей категории трудности. Высота главной вершины составляет 6 286 метров, сообщает 4sport.ua.

(Егор Суздальцев — крайний слева)

Протяжённость маршрута — около двух километров с перепадом высот более 1 500 метров. На его прохождение альпинисты потратили 13 дней. Одиннадцать дней они поднимались, два дня ушло на спуск. Работу на сложном скальном рельефе осложняла высота: базовый лагерь находится на высоте 4 000 метров, при работе выше требовалась акклиматизация. Жили альпинисты в палатке-платформе, которая подвешивается на стену.

Как отмечает источник, экспедиция состоялась в рамках проекта «Сибиряки на больших стенах мира».