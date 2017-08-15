Высшая школа экономики приготовила доклад об экономическом состоянии регионов России. Согласно данным, экономика во многих российских субъектах пошла на подъём.

Так, существенный рост отмечается в сфере промышленности, оптовой и розничной торговли. Именно это позволило выйти регионам из экономической депрессии.

Однако некоторые проблемы по-прежнему требуют внимания. Например, хуже всего дела обстоят со строительством.

Самыми успешными регионами признаны: Кузбасс, Республика Карелия и Приморский край. Экономическая активность выросла в 50 регионах, пишет Novokuznetsk.su.

В докладе «Комментарии о государстве и бизнесе» сообщается, что в общей сложности число регионов, где преобладает рост в четырёх или пяти секторах, увеличилось с 20 до 33.

На последних строчках рейтинга экономически успешных регионов расположились Томская и Волгоградская области.