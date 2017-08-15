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Кузбасс стал одним из самых успешных регионов

Сегодня 14:43
560
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://sergofan-prok.livejournal.com

Высшая школа экономики приготовила доклад об экономическом состоянии регионов России. Согласно данным, экономика во многих российских субъектах пошла на подъём.

Так, существенный рост отмечается в сфере промышленности, оптовой и розничной торговли. Именно это позволило выйти регионам из экономической депрессии.

Однако некоторые проблемы по-прежнему требуют внимания. Например, хуже всего дела обстоят со строительством.

Самыми успешными регионами признаны: Кузбасс, Республика Карелия и Приморский край. Экономическая активность выросла в 50 регионах, пишет Novokuznetsk.su.

В докладе «Комментарии о государстве и бизнесе» сообщается, что в общей сложности число регионов, где преобладает рост в четырёх или пяти секторах, увеличилось с 20 до 33.

На последних строчках рейтинга экономически успешных регионов расположились Томская и Волгоградская области.

Комментарии 7
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Vasya
21 0
Ага, экономический рост...вижу его в глазах каждого кузбассовца.
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Оптимист 284
7 1
Как Тулеев исчез так и рост пошел! Официально уберут вырвемся будем больше зарабатывать чем москва.
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Кстати:
14 0
Оптимист:
Как Тулеев исчез так и рост пошел! Официально уберут вырвемся будем больше зарабатывать чем москва.
И всё это будет до утреннего звонка будильника - пока не проснемся !
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Настя
7 0
Просто угля добывают с каждым годом всё больше и больше. А убери уголь и мы нуль без палочки.
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Прынц на сером "козле"
14 0
Сказки венского леса....
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а?
13 0
А что, на первое место по стране бабок не хватило?
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Петрозаводск
0 0
Карелия-одна из самых бедных республик. Томская область-нефтегазовая, не бедная. Данная статья-профанация.
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