Высшая школа экономики приготовила доклад об экономическом состоянии регионов России. Согласно данным, экономика во многих российских субъектах пошла на подъём.
Так, существенный рост отмечается в сфере промышленности, оптовой и розничной торговли. Именно это позволило выйти регионам из экономической депрессии.
Однако некоторые проблемы по-прежнему требуют внимания. Например, хуже всего дела обстоят со строительством.
Самыми успешными регионами признаны: Кузбасс, Республика Карелия и Приморский край. Экономическая активность выросла в 50 регионах, пишет Novokuznetsk.su.
В докладе «Комментарии о государстве и бизнесе» сообщается, что в общей сложности число регионов, где преобладает рост в четырёх или пяти секторах, увеличилось с 20 до 33.
На последних строчках рейтинга экономически успешных регионов расположились Томская и Волгоградская области.
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Как Тулеев исчез так и рост пошел! Официально уберут вырвемся будем больше зарабатывать чем москва.