Сотрудники ГИБДД массово проверят водителей.

Рейды назначены на пятницу, 18 августа. Сотрудники автоинспекции проверят автолюбителей на соблюдение правил по перевозке детей. Мероприятие пройдет в рамках операции «Внимание — дети!».

Основная проверка пройдет в утренние часы. Особое внимание инспекторы уделят территориям возле детских садов и поликлиник, сообщили в ведомстве.

Напомним, что за нарушение при перевозки детей-пассажиров автомобилистам грозит штраф 3 000 рублей.