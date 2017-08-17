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На кемеровских дорогах вновь устроят рейд

Сегодня 15:08
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Grodno.in

Сотрудники ГИБДД массово проверят водителей.

Рейды назначены на пятницу, 18 августа. Сотрудники автоинспекции проверят автолюбителей на соблюдение правил по перевозке детей. Мероприятие пройдет в рамках операции «Внимание — дети!».

Основная проверка пройдет в утренние часы. Особое внимание инспекторы уделят территориям возле детских садов и поликлиник, сообщили в ведомстве.

Напомним, что за нарушение при перевозки детей-пассажиров автомобилистам грозит штраф 3 000 рублей.

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