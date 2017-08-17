Новокузнецк готовится к состязаниям по паркуру и фрирану.

Мероприятие проводится в городе уже третий год подряд. Организовывают его местные энтузиасты, пропагандирующие здоровый образ жизни. В этот раз соревнования значительно расширили географию участников. Силой и ловкостью померятся жители Новокузнецка, Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого, Киселёвска, Междуреченска, а также Томска, Новосибирска, Барнаула, Ханты-Мансийска.

Как рассказал ВашГород.ру организатор мероприятия Андрей Федосеев, в состязаниях планируют принять участие молодые люди от 14 до 27 лет. Вообще за всё время соревнований самому юному участнику было 12 лет, а самому взрослому 33 года. Первый приезжал из Междуреченска, второй — из Новосибирска. Оба выступили отлично.

В программе мероприятия запланированы конкурсы на лучшие трюки с турника, от стены, на плоскости, силовое двоеборье (подтягивания и отжимания). Кроме того, состоятся соревнования по фрирану.

Фриран — это тоже перемещение из точки, А в точку Б, но уже любым способом, например, при помощи акробатических элементов. Это не так эффективно как в паркуре, зато более эффектно, — пояснил Андрей Федосеев.

Состязания будут интересными и полезными для всех.

Если говорить о зрителях, то это захватывающее зрелище, можно сказать, что ты сходил на местный du Soleil, да ещё и бесплатно. С точки зрения общественной значимости, такими мероприятиями мы приобщаем молодёжь к спорту и показываем, что есть альтернатива вредным и плохим привычкам. Ну, а для участников это способ проверить свои навыки и обменяться опытом, — подчеркнул собеседник сайта.

Всех желающих поддержать спортсменов и посмотреть зрелищные соревнования приглашают в субботу, 19 августа, на паркур-площадку Новоильинского района возле пожарно-спасательной части № 5. Мероприятие стартует в 15:00.