В Новокузнецке завершился конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей». Победителями стали 14 проектов. Среди них оказались в основном муниципальные учреждения. Многие проекты разработаны для детей, реализацию которых широкая общественность может и не заметить.

Так, например, ДЮЦ «Орион» разработал проект, направленный на популяризацию профессии металлург через создание квартала металлургии в детском центре профессий «город мастеров». А поклонникам лыжного спорта придётся по душе проект по восстановлению традиции лыжного спорта и созданию спортивного сообщества.

Однако есть проекты-победители, которые в обозримом будущем смогут увидеть и даже потрогать многие горожане. К 400-летию Новокузнецка установят скульптуру футболиста на территории спортивной школы «Металлург-Запсиб». А ДЦ «Комсомолец» создаст центр для семейного досуга.

Также деньги выделят на проекты для детей с ограниченными возможностями. Инновационную студию лего создадут для занятий детей с задержкой психического развития. Также создадут спортивный парк для занятий лыжами с особенными детьми.

Отметим, всего в конкурсе участвовали 56 проектов. А некоторые организации и объединения заявляли на участие в конкурсе сразу несколько идей.