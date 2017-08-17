Жительница Кемерова стала жертвой мошенницы, обратившись по объявлению на популярном сайте.

26-летняя девушка хотела купить щенка. Она нашла нужное объявление и созвонилась с автором. Та сказала, что продаст шпица на условиях предоплаты.

Потерпевшая перевела на указанный ей номер мобильного телефона 10 000 рублей, однако в назначенное время, в нарушение договоренности, мошенница не явилась на встречу и не передала ей щенка. Кроме этого, аферистка удалила сообщение в интернете и перестала выходить на связь, — говорится в пресс-релизе ГУ МВД по Кемеровской области.

Обманутая кемеровчанка обратилась в полицию. Сейчас проводится доследственная проверка по факту мошенничества.

Сотрудники полиции призывают кузбассовцев быть бдительными при совершении сделок купли-продажи через интернет. Жителям также рекомендуют ни под каким предлогом не сообщать неизвестным реквизиты банковских карт и любую другую персональную информацию.