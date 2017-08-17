В столице Кузбасса полицейские задержали многодетного отца, известного кузбассовцам по участию в одной из передач «Пусть говорят».
Мужчина живёт в России нелегально. Однако давать объяснения, почему он находится в стране без официального разрешения, отказывается. Это и стало причиной задержания, сообщил Vse42.ru адвокат Йулдоша Эшматова.
Уточняется, что инициатором этой меры выступила начальник отдела по вопросам миграции Наталья Ожиганова. Задержанный и его адвокат ссылаются на статью 51 Конституции РФ, которая даёт право не свидетельствовать против себя.
Ранее ВашГород.ру сообщал о выпуске программы «Пусть говорят» с участием Йулдоша Эшматова и его бывшей гражданской жены Марины. Тогда темой конфликта стали их общие дети.
Как уточняет источник, сейчас трое из пятерых детей отправлены в детский дом в Кемерове. Девятилетний Даниил и пятилетний Рустам живут с отцом. К слову, пока мужчина находится в отделе полиции, они дожидаются его дома одни. Мама детей лишена родительских прав.
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