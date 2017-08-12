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Новосибирск: Карта выходных с 18 по 20 августа

Зонтичный рай и краски рассвета: Новокузнецк вашими глазами

Сегодня 07:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

До выходных осталось всего ничего, и ВашГород.ру предлагает насладиться яркими кадрами уходящей недели.

Если и вы хотите поделиться с Новокузнецком своим настроением, публикуйте снимок или видео в инстаграме с хештегом «вашгород».

Солнечная погода выгнала новокузнечан на улицу, и фотографий с домашними посиделками стало заметно поменьше. Зато прибавилось красочных снимков и видео закатов, урожая с огородов и новокузнецких достопримечательностей.

Вот таким прекрасным закатом новокузнечан недавно баловало небо.

Кому-то по душе зарево заката, кому-то — нежные краски рассвета.

Всё имеет свой закат, только ночь заканчивается рассветом.

Публикация от From Siberia to Moscow (@svetuuusha)

Но не все проявления природы радуют новокузнечан.

Зато когда, как не летом, радоваться урожаю?

И цветущим подсолнухам.

Маленькие солнышки радуют с утра! Хорошего всем дня и отличного настроения!

Публикация от Полежаева Анастасия (@polezhaevaanastasiia)

По утрам в Новокузнецке уже стоит осенняя прохлада. Полетели и первые листочки.

Новокузнечанки оценили новую фишку города — яркую аллею парящих зонтиков. Листая ленту, мы наткнулись как минимум на 10 снимков прекрасных леди на фоне зонтов.

#зоооонтикии

Публикация от Катерина (@katrin_3193)

Напоследок вам позитивная собака.

#какудонотакиспим

Публикация от Юлия (@yaropolova2016)

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 25 августа.

Комментарии 1
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