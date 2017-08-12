До выходных осталось всего ничего, и ВашГород.ру предлагает насладиться яркими кадрами уходящей недели.
Если и вы хотите поделиться с Новокузнецком своим настроением, публикуйте снимок или видео в инстаграме с хештегом «вашгород».
Солнечная погода выгнала новокузнечан на улицу, и фотографий с домашними посиделками стало заметно поменьше. Зато прибавилось красочных снимков и видео закатов, урожая с огородов и новокузнецких достопримечательностей.
Вот таким прекрасным закатом новокузнечан недавно баловало небо.
Кому-то по душе зарево заката, кому-то — нежные краски рассвета.
Всё имеет свой закат, только ночь заканчивается рассветом.
Публикация от From Siberia to Moscow (@svetuuusha)
Но не все проявления природы радуют новокузнечан.
Вот эта гадость нереально достала своим "чириканьем" под окном!!!!! Где же птица,которая сожрет его наконец-то??!!!!!! #вашгород
Публикация от Иринс (@basted89)
Зато когда, как не летом, радоваться урожаю?
И цветущим подсолнухам.
Маленькие солнышки радуют с утра! Хорошего всем дня и отличного настроения!
Публикация от Полежаева Анастасия (@polezhaevaanastasiia)
По утрам в Новокузнецке уже стоит осенняя прохлада. Полетели и первые листочки.
Новокузнечанки оценили новую фишку города — яркую аллею парящих зонтиков. Листая ленту, мы наткнулись как минимум на 10 снимков прекрасных леди на фоне зонтов.
Публикация от Катерина (@katrin_3193)
Напоследок вам позитивная собака.
Публикация от Юлия (@yaropolova2016)
Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 25 августа.
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