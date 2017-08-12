До выходных осталось всего ничего, и ВашГород.ру предлагает насладиться яркими кадрами уходящей недели.

Если и вы хотите поделиться с Новокузнецком своим настроением, публикуйте снимок или видео в инстаграме с хештегом «вашгород».

Солнечная погода выгнала новокузнечан на улицу, и фотографий с домашними посиделками стало заметно поменьше. Зато прибавилось красочных снимков и видео закатов, урожая с огородов и новокузнецких достопримечательностей.

Вот таким прекрасным закатом новокузнечан недавно баловало небо.

Кому-то по душе зарево заката, кому-то — нежные краски рассвета.

Всё имеет свой закат, только ночь заканчивается рассветом. Публикация от From Siberia to Moscow (@svetuuusha) Авг 16 2017 в 7:38 PDT

Но не все проявления природы радуют новокузнечан.

Вот эта гадость нереально достала своим "чириканьем" под окном!!!!! Где же птица,которая сожрет его наконец-то??!!!!!! #вашгород Публикация от Иринс (@basted89) Авг 12 2017 в 2:51 PDT

Зато когда, как не летом, радоваться урожаю?

Публикация от Дарья (@dasha_epikhina) Авг 17 2017 в 1:05 PDT

И цветущим подсолнухам.

Маленькие солнышки радуют с утра! Хорошего всем дня и отличного настроения! Публикация от Полежаева Анастасия (@polezhaevaanastasiia) Авг 16 2017 в 8:35 PDT

По утрам в Новокузнецке уже стоит осенняя прохлада. Полетели и первые листочки.

Новокузнечанки оценили новую фишку города — яркую аллею парящих зонтиков. Листая ленту, мы наткнулись как минимум на 10 снимков прекрасных леди на фоне зонтов.

#зоооонтикии Публикация от Катерина (@katrin_3193) Авг 16 2017 в 8:06 PDT

Напоследок вам позитивная собака.

#какудонотакиспим Публикация от Юлия (@yaropolova2016) Авг 16 2017 в 4:05 PDT

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 25 августа.