Вот и подкрались долгожданные выходные. ВашГород.ру приготовил для вас советы, как здорово и продуктивно отдохнуть.

Посмотреть кино под открытым небом

Отличная новость для киноманов в Новокузнецке. Мобильный оператор Tele2 запускает 4G-кинотеатр в самом центре города — в Саду Металлургов.

В списке кинолент представлены произведения разных жанров: мультфильмы, комедии, ужасы, мелодрамы и даже документальные фильмы. Например, любители фантастики смогут выбрать «Голодные игры», а романтики — драму «Один день». Видеоконтент будет транслироваться с портала Ivi.ru с помощью 4G-интернета Tele2.

По случаю открытия мобильного 4G-кинотеатра Tele2 в Новокузнецке ВашГород.ру решил провести тест. Пройдите его и узнаете, какое место в вашей жизни занимает интернет.

Посмотреть расписание сеансов можно на официальном сайте оператора.

Увидеть авиашоу

Мероприятие посвящено Дню Воздушного Флота России и 65-летию авиапредприятия.

Аэропорт «Спиченково» приглашает все желающих 18 августа. Праздник для ветеранов начнётся в 13:00 часов, для гостей — в 15:00. При себе необходимо иметь паспорт для оформления пропуска.

Зрители увидят авиашоу с выполнением фигур высшего пилотажа самолётов Як-52, СП-41, демонстрационные полёты вертолётов MD-902, Робинсон-66, десантирование парашютистов. Гостям также представят воздушные суда и спецавтотехнику. На празднике выступят лучшие творческие коллективы юга Кузбасса.

Отправиться в театр

В среду, 16 августа, в Новокузнецке начали работу кассы Драматического театра.

Показ спектаклей начнётся в субботу, 19 августа. В эти выходные актёры уже порадуют зрителей премьерами: «Полёт над гнездом кукушки», «Безумный день, или женитьба Фигаро».

Маленькие зрители смогут насладиться спектаклями «Кот в сапогах», «Ещё раз про красную Шапочку».

Подробный репертуар — на сайте Новокузнецкого драматического театра: nvkteatr.ru

Посмотреть на экстремалов

В субботу в Новокузнецке пройдут соревнования по паркуру.

Всех желающих поддержать спортсменов и посмотреть зрелищные соревнования приглашают 19 августа на паркур-площадку Новоильинского района возле пожарно-спасательной части № 5. Мероприятие стартует в 15:00.

В программе конкурсы на лучшие трюки с турника, от стены, на плоскости, силовое двоеборье (подтягивания и отжимания). Кроме того, состоятся соревнования по фрирану.

Поддержать Путина

Снимок президента с голым торсом разлетелся по всему интернету. Вслед за ним похожую фотографию выложил Павел Дуров, запустив флешмоб PutinShirtlessChallenge.

Сибиряки активно приняли участие в челлендже. Посмотреть на снимки вы можете в нашем материале. Не забудьте выложить и свои фото.

Желаем вам удачных выходных!