В Новокузнецке есть средняя общеобразовательная школа № 52, которая не похожа на все остальные. В ней, как во всех других школах, есть профильные классы: социально-гуманитарный, информационно-технологический — но также есть и специализированные хоккейные классы, в которых учатся дети, чья жизнь тождественна слову «спорт».

Школа № 52, которую в народе называют по-простому «хоккейная школа», выпустила не одно поколение талантливых ребят.

Как учились, и какими были ныне известнейшие хоккеисты России, рассказала директор школы Тамара Николаевна Шайдулина. В беседе мы узнали о нюансах обучения юных спортсменов и развенчали некоторые мифы.

— Тамара Николаевна, расскажите, в чём уникальность и отличие школы № 52 от остальных?

— Бренд хоккейной школы мы заслужили очень давно. Наша школа была одной из первых в стране, где появились хоккейные классы.

Школа была открыта в 1949 году. Нам 68 лет, и столько же лет новокузнецкому хоккею. В 1977 году появились хоккейные классы. И вот уже 40 лет, как мы сотрудничаем со школой олимпийского резерва по хоккею с шайбой.

На сегодняшний момент в школе учится 703 учащихся. Больше третьей части из них юные спортсмены.

— За столь большую историю, наверняка, школа выпустила много талантливых выпускников?

— В нашей школе учились лучшие хоккеисты мира. Сергей Зиновьев — двукратный чемпион мира. Сейчас он генеральный директор ХК «Металлург». Сергей Бобровский — наша звезда, гордость и слава не только школы, но и страны! Дима Орлов — чемпион мира, Илья Сорокин — известный вратарь. Кирилл Капризов, стремительно вошедший в элиту мирового хоккея, два года назад окончил школу.

Тренерский состав новокузнецкого хоккея — это в основном наши выпускники, начиная с Китова А.С., Лукьянова А.И., Суздаленко О.С., Старченко Д.В. и заканчивая другими не менее талантливыми наставниками.

В нашей школе есть и настоящие хоккейно-школьные династии. Так, Алексей Кицин, Алла Кицина и два их сына окончили нашу школу.

— Наверное, тяжело приходится учителям, ведь зачастую хоккей для многих из талантливых игроков становится важнее образования, или это всего лишь стереотип?

— Конечно, наши мальчишки живут с мечтою о блестящей хоккейной карьере, но чем старше они становятся, тем больше осознают, что образование неизменно сопутствует успеху в течение всей жизни. Юные хоккеисты сдают ЕГЭ на должном уровне, получают аттестаты и поступают в вузы. За последние три года двое из них получили федеральные медали «За особые успехи в учении». Медалистами стали Чернышёв Егор и Караваев Андрей. Это здорово!

Качество образования за последние годы повысилось, и это несмотря на то, что у хоккеистов две тренировки в день плюс школа. У них нет выходных. Суббота и воскресенье — дни игровые. Каникулы — это выездные турниры. Лето — спортивный лагерь, сборы. У юных хоккеистов — очень трудная и сложная судьба. Ведь первыми и лучшими им хочется быть не только на льду, но и в школе. Бывали случаи, когда дети засыпали прямо за письменным столом во время выполнения домашнего задания.

— Как выходите из этой ситуации?

— Учитывая интенсивность физических и интеллектуальных нагрузок наших мальчишек, мы работаем в инновационном режиме: здоровьесберегающая деятельность школы направлена на сохранение и укрепление здоровья учащихся. Это не только формирование и развитие здоровьесберегающей компетенции педагогов и учащихся, это и особое расписание уроков, которое зависит от расписания тренировок.

Так, Кирилл Капризов, когда он учился в 11 классе, играл и в юношеской команде, и в «Медведях», и в «Металлурге». И чтобы подготовить его к ЕГЭ, учителям приходилось проводить индивидуальные занятия после тренировок — порой, после шести вечера. Хотя надо сказать, что Кирилл везде успевал, был скромным и умным. Кстати, с бронзовым призёром «Кузнецких медведей» Андреем Караваевым они вместе в один год окончили школу.

— Как же удаётся при таком расписании со всем справляться?

— При таких нагрузках ребёнок не должен расслабляться в учёбе на протяжении всего времени. Очень много приходится дополнительно заниматься. Очень много приходится беседовать с детьми и родителями. Когда в пятом классе родители из других городов привозят своих детей к нам учиться, некоторые из них уже считают, что их дети — мировые звёзды. Но мы стараемся взаимодействовать и дружить с родителями. Ведь если не будет взаимопонимания между педагогом и родителями, то и ничего не получится.

Совместные старания приносят свои плоды. Так, слова благодарности можно сказать маме бронзового призёра «Кузнецких медведей» Андрея Караваева, которая помогала сыну и вовремя его контролировала в учёбе. Андрей, кстати, и в институте на одни пятёрки учится. А у нас в школе продолжают учиться двое его братьев.

— Отличаются ли как-то уроки для хоккеистов от остальных?

— Урок в специализированном хоккейном классе отличен от урока в простом классе. Во-первых, учитель обязательно должен учитывать физические нагрузки детей перед уроками. А значит, в начале урока необходимо провести упражнения на снятие физического напряжения. Во-вторых, темп урока намного выше. С нашими детьми не зазеваешься. Если учитель не подготовлен, если он не будет на три шага вперёд знать, что нужно дать этим детям, то возможны сложности с дисциплиной. Потому что они работают также быстро, как и на льду. Кроме этого, учитель должен знать психологию, ведь перед ним сидит настоящая команда из 25 учащихся.

С дисциплиной у нас проблем больших нет, потому что авторитет наставника, учителя, его требования для спортсменов неоспоримы. Сотрудничество между нашей образовательной школой и школой хоккея не просто слова. Например, тренеры всегда отзываются, когда возникают какие-то проблемы с дисциплиной, когда кого-то нужно пожурить или поругать.

— Как относятся к хоккею школьные учителя? Ходят на матчи своих учеников? Переживают?

— Конечно, педагоги гордятся победами учащихся и выпускников. Каждый классный руководитель за своих мальчишек болеет и переживает. Учителя с удовольствием ходят на матчи поддержать наших учеников.

— Говорят, что у вас в школе есть какой-то особенный предмет, который преподаётся только для хоккеистов?

— У нас нет дополнительного специального предмет, но есть классные часы в хоккейных классах, когда учителя знакомят ребят с историей новокузнецкого хоккея. Хоккейный клуб «Металлург» подарил нам очень красивые книги, которые называются «История новокузнецкого хоккея». Во время уроков юные хоккеисты не только слушают, но также могут наглядно изучать спортивную историю. Ещё у нас есть школьный музей, где также есть раздел, посвящённый хоккею. Там очень много собрано материалов о наших выдающихся выпускниках.

— Как мы поняли, в учёбе юным хоккеистам приходится не просто. А есть ли какие-то различия между хоккеистами и другими учащимися во внеучебной деятельности?

— Сейчас хоккейные классы так же, как и все школьники, задействованы в различных мероприятиях. Раньше говорили, мол, хоккеисты, им некогда! А они сейчас и поют, и танцуют, и, прежде всего, успешно участвуют в предметных олимпиадах! Как говорится, талантливый ребёнок — талантлив во всём.