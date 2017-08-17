Деятельность «Свидетелей Иеговы» запретили на территории России.
Верховный суд вновь признал организацию экстремистской. На основании этого Минюст внёс её в перечень запрещённых на территории России, сообщает «Интерфакс».
Ранее ВашГород.ру сообщал, что аналогичное решение было принято ещё в апреле этого года. Представители «Свидетелей Иеговы» обратились с апелляционной жалобой в Верховный Суд РФ, а также в Европейский суд по правам человека.
17 июля Верховный Суд России признал законным решение о признании российских «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, запрете их деятельности и ликвидации в России. Таким образом, апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.
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ЗАО РПЦ устраняет конкурентов...
Но то, что творят эти "свидетели" со своими адептами - это за гранью понимания человеческого разума на рубеже 20-го - 21-го века.
Запрет на переливание крови чего только стоит!. А 10% в общину?
Одно время наблюдала еженедельный сходняк паствы в одном их ДК нашего города.
Приезжают мальчики на дорогих машинах, вс иголочки одеты, дорогие костюмы, дорогая обувь. Арендуют концертный зал. И тут потянулась паства. Сирые и убогие, кто-то на инвалидных колясках, кто-то, облаченный в вещи с Китайского рынка, с малолетними детьми, не мытые месяцами. Не преувеличиваю. Это надо было просто видеть своими глазами! И все бы ничего, ладно, каждый человек, в конце концов, сам для себя находит где-то пристанище! НО! Десятина! НО! Малолетние дети, которых взрослые родители гипотетически обрекают на смерть в случае тяжелого заболевания или травмы.
Это - нормально?
Тут даже не о роли РПЦ в закрытии секты речь. Тут речь в общечеловеческом смысле.
Мое мнение - правильно, что признали данную секту вне закона
Но то, что творят эти "свидетели" со своими адептами - это за гранью понимания человеческого разума на рубеже 20-го - 21-го века.
Запрет на переливание крови чего только стоит!. А 10% в общину?
Одно время наблюдала еженедельный сходняк паствы в одном их ДК нашего города.
Приезжают мальчики на дорогих машинах, вс иголочки одеты, дорогие костюмы, дорогая обувь. Арендуют концертный зал. И тут потянулась паства. Сирые и убогие, кто-то на инвалидных колясках, кто-то, облаченный в вещи с Китайского рынка, с малолетними детьми, не мытые месяцами. Не преувеличиваю. Это надо было просто видеть своими глазами! И все бы ничего, ладно, каждый человек, в конце концов, сам для себя находит где-то пристанище! НО! Десятина! НО! Малолетние дети, которых взрослые родители гипотетически обрекают на смерть в случае тяжелого заболевания или травмы.
Это - нормально?
Тут даже не о роли РПЦ в закрытии секты речь. Тут речь в общечеловеческом смысле.
Мое мнение - правильно, что признали данную секту вне закона
Но то, что творят эти "свидетели" со своими адептами - это за гранью понимания человеческого разума на рубеже 20-го - 21-го века.
Запрет на переливание крови чего только стоит!. А 10% в общину?
Одно время наблюдала еженедельный сходняк паствы в одном их ДК нашего города.
Приезжают мальчики на дорогих машинах, вс иголочки одеты, дорогие костюмы, дорогая обувь. Арендуют концертный зал. И тут потянулась паства. Сирые и убогие, кто-то на инвалидных колясках, кто-то, облаченный в вещи с Китайского рынка, с малолетними детьми, не мытые месяцами. Не преувеличиваю. Это надо было просто видеть своими глазами! И все бы ничего, ладно, каждый человек, в конце концов, сам для себя находит где-то пристанище! НО! Десятина! НО! Малолетние дети, которых взрослые родители гипотетически обрекают на смерть в случае тяжелого заболевания или травмы.
Это - нормально?
Тут даже не о роли РПЦ в закрытии секты речь. Тут речь в общечеловеческом смысле.
Мое мнение - правильно, что признали данную секту вне закона
По поводу свечек и иконок.
Тебя никто не заставляет их покупать. Тебе дается ВЫБОР. Хочешь - покупай, не хочешь, не покупай и не ставь. То же самое с иконками.
А вот у иеговистов, коли они попали в поле зрения их учения, ВЫБОРА - то уже и нет.
Почувствуй разницу
Поставь себя на место врача в больнице, когда счет между жизнью и смертью идет на минуты.
Как-то был сюжет о ребенке в кризисном состоянии, когда требовалось срочное переливание крови. Отец того ребенка был иеговистом, и категорически отказался от переливания. Каково вполне себе мирскому человеку по профессии ДОКТОР (пусть даже они теперь не принимают клятву Гиппократа, но по их профессиональным обязанностям нужно спасать человека любыми доступными способами) смотреть, как твой пациент тает на глазах при возможности изменить ситуацию?
Зачем ДОКТОРУ увеличивать свое кладбище за счет вот таких неадекватных родителей?