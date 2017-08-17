Деятельность «Свидетелей Иеговы» запретили на территории России.

Верховный суд вновь признал организацию экстремистской. На основании этого Минюст внёс её в перечень запрещённых на территории России, сообщает «Интерфакс».

Ранее ВашГород.ру сообщал, что аналогичное решение было принято ещё в апреле этого года. Представители «Свидетелей Иеговы» обратились с апелляционной жалобой в Верховный Суд РФ, а также в Европейский суд по правам человека.

17 июля Верховный Суд России признал законным решение о признании российских «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, запрете их деятельности и ликвидации в России. Таким образом, апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.