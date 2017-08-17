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Верховный суд поставил точку в деле «Свидетелей Иеговы»

Сегодня 17:01
584
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
davydov.in

Деятельность «Свидетелей Иеговы» запретили на территории России.

Верховный суд вновь признал организацию экстремистской. На основании этого Минюст внёс её в перечень запрещённых на территории России, сообщает «Интерфакс».

Ранее ВашГород.ру сообщал, что аналогичное решение было принято ещё в апреле этого года. Представители «Свидетелей Иеговы» обратились с апелляционной жалобой в Верховный Суд РФ, а также в Европейский суд по правам человека.

17 июля Верховный Суд России признал законным решение о признании российских «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, запрете их деятельности и ликвидации в России. Таким образом, апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

Комментарии 9
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Дон Хенаро 45769
15 2
ЗАО РПЦ устраняет конкурентов...
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я
0 0
А,по-моему, они бегают до сих пор, молодые люди с книжечками в руках.
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Алексей
2 0
ЗАО АтеизмГоловногоМозга завидует
Тут речь не о вере или ее отсутствии. РПЦ стало такой структурой в стране, которая может легко лоббировать законы, по факту принимает участие в правлении государством. Они непререкаемы - за любую критику в их адрес можно получить срок. В целом РПЦ функционирует как министерство с очень большими поблажками и бездонной лояльностью государства. Они могут легко запретить какое-нибудь мероприятие, назвав его плохим и даже общественный резонанс не поможет отменить этот запрет (были реальные случаи) Не исключено что запрет свидетелей осуществлен не без помощи РПЦ.
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Светлана
5 0
Тут речь не о вере или ее отсутствии. РПЦ стало такой структурой в стране, которая может легко лоббировать законы, по факту принимает участие в правлении государством. Они непререкаемы - за любую критику в их адрес можно получить срок. В целом РПЦ функционирует как министерство с очень большими поблажками и бездонной лояльностью государства. Они могут легко запретить какое-нибудь мероприятие, назвав его плохим и даже общественный резонанс не поможет отменить этот запрет (были реальные случаи) Не исключено что запрет свидетелей осуществлен не без помощи РПЦ.
Скептически отношусь к РПЦ, с вашими доводами практически полностью согласна.
Но то, что творят эти "свидетели" со своими адептами - это за гранью понимания человеческого разума на рубеже 20-го - 21-го века.
Запрет на переливание крови чего только стоит!. А 10% в общину?
Одно время наблюдала еженедельный сходняк паствы в одном их ДК нашего города.
Приезжают мальчики на дорогих машинах, вс иголочки одеты, дорогие костюмы, дорогая обувь. Арендуют концертный зал. И тут потянулась паства. Сирые и убогие, кто-то на инвалидных колясках, кто-то, облаченный в вещи с Китайского рынка, с малолетними детьми, не мытые месяцами. Не преувеличиваю. Это надо было просто видеть своими глазами! И все бы ничего, ладно, каждый человек, в конце концов, сам для себя находит где-то пристанище! НО! Десятина! НО! Малолетние дети, которых взрослые родители гипотетически обрекают на смерть в случае тяжелого заболевания или травмы.
Это - нормально?
Тут даже не о роли РПЦ в закрытии секты речь. Тут речь в общечеловеческом смысле.
Мое мнение - правильно, что признали данную секту вне закона
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КоляYeti 14279
0 0
Скептически отношусь к РПЦ, с вашими доводами практически полностью согласна.
Но то, что творят эти "свидетели" со своими адептами - это за гранью понимания человеческого разума на рубеже 20-го - 21-го века.
Запрет на переливание крови чего только стоит!. А 10% в общину?
Одно время наблюдала еженедельный сходняк паствы в одном их ДК нашего города.
Приезжают мальчики на дорогих машинах, вс иголочки одеты, дорогие костюмы, дорогая обувь. Арендуют концертный зал. И тут потянулась паства. Сирые и убогие, кто-то на инвалидных колясках, кто-то, облаченный в вещи с Китайского рынка, с малолетними детьми, не мытые месяцами. Не преувеличиваю. Это надо было просто видеть своими глазами! И все бы ничего, ладно, каждый человек, в конце концов, сам для себя находит где-то пристанище! НО! Десятина! НО! Малолетние дети, которых взрослые родители гипотетически обрекают на смерть в случае тяжелого заболевания или травмы.
Это - нормально?
Тут даже не о роли РПЦ в закрытии секты речь. Тут речь в общечеловеческом смысле.
Мое мнение - правильно, что признали данную секту вне закона
Сказано - ни прибавить, ни убавить, в точку!
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вася
2 0
Скептически отношусь к РПЦ, с вашими доводами практически полностью согласна.
Но то, что творят эти "свидетели" со своими адептами - это за гранью понимания человеческого разума на рубеже 20-го - 21-го века.
Запрет на переливание крови чего только стоит!. А 10% в общину?
Одно время наблюдала еженедельный сходняк паствы в одном их ДК нашего города.
Приезжают мальчики на дорогих машинах, вс иголочки одеты, дорогие костюмы, дорогая обувь. Арендуют концертный зал. И тут потянулась паства. Сирые и убогие, кто-то на инвалидных колясках, кто-то, облаченный в вещи с Китайского рынка, с малолетними детьми, не мытые месяцами. Не преувеличиваю. Это надо было просто видеть своими глазами! И все бы ничего, ладно, каждый человек, в конце концов, сам для себя находит где-то пристанище! НО! Десятина! НО! Малолетние дети, которых взрослые родители гипотетически обрекают на смерть в случае тяжелого заболевания или травмы.
Это - нормально?
Тут даже не о роли РПЦ в закрытии секты речь. Тут речь в общечеловеческом смысле.
Мое мнение - правильно, что признали данную секту вне закона
кто-то из паствы подписывает официальные документы на запрет переливания крови? ))) не смеши меня. в случае надобности никто этот запрет никого не остановит. десятину и в РПЦ платят посредством свечей, всяческих иконок, крестиков и магазина обрядов, только это немного завуалированая десятина, а так все ровно тоже самое. посмотри на попиков, у них такой же бизнес, как и у обычного магаза. и вспомни недавний вынос сора из их грязной избы, когда попик пожаловался на непомерный план на его приход. у него паствы мало, а с него требуют выполнить план по баблу.
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Светлана
1 0
кто-то из паствы подписывает официальные документы на запрет переливания крови? ))) не смеши меня. в случае надобности никто этот запрет никого не остановит. десятину и в РПЦ платят посредством свечей, всяческих иконок, крестиков и магазина обрядов, только это немного завуалированая десятина, а так все ровно тоже самое. посмотри на попиков, у них такой же бизнес, как и у обычного магаза. и вспомни недавний вынос сора из их грязной избы, когда попик пожаловался на непомерный план на его приход. у него паствы мало, а с него требуют выполнить план по баблу.
Повторюсь. Я не сторонник РПЦ. Меня многое напрягает, в т.ч. и мольба либо стоя, либо на коленях. Разговор с НИМ, так сказать. У католиков с НИМ общаются на равных - сидя, как это принято на переговорах. Наше православие заранее в человеке растит раба путем уничижения собственного достоинства.
По поводу свечек и иконок.
Тебя никто не заставляет их покупать. Тебе дается ВЫБОР. Хочешь - покупай, не хочешь, не покупай и не ставь. То же самое с иконками.
А вот у иеговистов, коли они попали в поле зрения их учения, ВЫБОРА - то уже и нет.
Почувствуй разницу
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Светлана
0 0
кто-то из паствы подписывает официальные документы на запрет переливания крови? ))) не смеши меня. в случае надобности никто этот запрет никого не остановит. десятину и в РПЦ платят посредством свечей, всяческих иконок, крестиков и магазина обрядов, только это немного завуалированая десятина, а так все ровно тоже самое. посмотри на попиков, у них такой же бизнес, как и у обычного магаза. и вспомни недавний вынос сора из их грязной избы, когда попик пожаловался на непомерный план на его приход. у него паствы мало, а с него требуют выполнить план по баблу.
И еще момент.
Поставь себя на место врача в больнице, когда счет между жизнью и смертью идет на минуты.
Как-то был сюжет о ребенке в кризисном состоянии, когда требовалось срочное переливание крови. Отец того ребенка был иеговистом, и категорически отказался от переливания. Каково вполне себе мирскому человеку по профессии ДОКТОР (пусть даже они теперь не принимают клятву Гиппократа, но по их профессиональным обязанностям нужно спасать человека любыми доступными способами) смотреть, как твой пациент тает на глазах при возможности изменить ситуацию?
Зачем ДОКТОРУ увеличивать свое кладбище за счет вот таких неадекватных родителей?
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