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Выставка это хорошо, чиговноежики должны знать кого кидалируют.
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В Новокузнецком краеведческом музее откроется выставка «Характер шахтёрский…».
На ней будут представлены награды и личные вещи выдающихся шахтёров Кемеровской области. Также посетители смогут увидеть историческую фотохронику, посвящённую первым угольным предприятиям Кузбасса.
Открытие состоится 24 августа в 12:00.
Выставка будет работать до 11 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.
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