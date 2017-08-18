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Новокузнечанам покажут «Характер шахтёрский»

Сегодня 07:20
295
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

В Новокузнецком краеведческом музее откроется выставка «Характер шахтёрский…».

На ней будут представлены награды и личные вещи выдающихся шахтёров Кемеровской области. Также посетители смогут увидеть историческую фотохронику, посвящённую первым угольным предприятиям Кузбасса.

Открытие состоится 24 августа в 12:00.

Выставка будет работать до 11 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Комментарии 1
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Выставка это хорошо, чиговноежики должны знать кого кидалируют.
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