В Новокузнецком краеведческом музее откроется выставка «Характер шахтёрский…».

На ней будут представлены награды и личные вещи выдающихся шахтёров Кемеровской области. Также посетители смогут увидеть историческую фотохронику, посвящённую первым угольным предприятиям Кузбасса.

Открытие состоится 24 августа в 12:00.

Выставка будет работать до 11 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.