Днём 17 августа многие новокузнечане встретили Железного Человека.

Человек в костюме супергероя гулял по проспекту Металлургов. Сфотографироваться с ним могли все желающие.

Такую акцию устроил лазертаг-клуб Marvel. Рядом с Железным Человеком, кстати, ходили промоутеры и раздавали прохожим листовки со скидкой в 500 рублей на игру. Флаер действует до 31 октября.

Для справки

Лазертаг — это лазерный пейнтбол. В ходе игры участники должны поразить соперника безопасными выстрелами из бластера-автомата.