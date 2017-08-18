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Новосибирск: Карта выходных с 18 по 20 августа

По Новокузнецку гулял Железный Человек

Сегодня 07:30
533
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру, Marvel

Днём 17 августа многие новокузнечане встретили Железного Человека.

Человек в костюме супергероя гулял по проспекту Металлургов. Сфотографироваться с ним могли все желающие.

Такую акцию устроил лазертаг-клуб Marvel. Рядом с Железным Человеком, кстати, ходили промоутеры и раздавали прохожим листовки со скидкой в 500 рублей на игру. Флаер действует до 31 октября.

Для справки

Лазертаг — это лазерный пейнтбол. В ходе игры участники должны поразить соперника безопасными выстрелами из бластера-автомата.

Комментарии 1
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z
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Гулял костюм, а железный человек совершенно в другом месте.
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