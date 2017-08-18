По Новокузнецку гулял Железный Человек
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Днём 17 августа многие новокузнечане встретили Железного Человека.
Человек в костюме супергероя гулял по проспекту Металлургов. Сфотографироваться с ним могли все желающие.
Такую акцию устроил лазертаг-клуб Marvel. Рядом с Железным Человеком, кстати, ходили промоутеры и раздавали прохожим листовки со скидкой в 500 рублей на игру. Флаер действует до 31 октября.
Для справки
Лазертаг — это лазерный пейнтбол. В ходе игры участники должны поразить соперника безопасными выстрелами из бластера-автомата.
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