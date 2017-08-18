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Новокузнецкий «Металлург» купил агрессивного нападающего

Сегодня 07:40
237
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Олег Скребков

Новокузнецкий ХК «Металлург» подписал контракт с 27-летним канадским нападающим Дэвидом Дзиерзински.

В ближайшее время он прибудет в расположение команды и начнёт подготовку к предстоящему сезону ВХЛ, сообщили в пресс-службе «Металлурга».

Отмечается, что у Дэвида Дзиерзински большой игровой опыт в европейских и североамериканских лигах. В НХЛ он играл 2 сезона, в АХЛ (вторая лига по рангу в Америке) — 6 сезонов.

В АХЛ спортсмен выступал за фарм-клуб «Оттавы» — «Бингхэмтон Сенаторз». В Американской хоккейной лиге игрок заработал 132 балла за результативность (46+86) в 372 матчах. Полезность составила «-24», а количество штрафных минут 524 — Дэвид нередко принимал участие в кулачных поединках во время игр.

В 2011 году Дэвид Дзиерзински стал обладателем главного трофея АХЛ — Кубка Колдера.

Комментарии 6
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,,
5 4
Агрессивный,активный.пассивный...Чё,то не то..Не..??? )))
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бревно Ленина
5 4
Ну, так полицейский наряд к нему приставьте, а то как так, ещё прохожих покусает.
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бревно Ленина
2 1
По-русски, Дзержинский, что ли? Ваще капец. Детей прячьте.
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z
2 1
А засколько баблосиков? Или евразка будет натурой раскидываться?
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Сталин
4 4
вверху вялые потуги ура патриотов новокузнецка и кузнецова))
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Седой 12700
1 0
Дэвид какой-то...Я по заголовку решил,что,как минимум,Годзиллу арендовали.
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