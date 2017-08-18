Новокузнецкий ХК «Металлург» подписал контракт с 27-летним канадским нападающим Дэвидом Дзиерзински.

В ближайшее время он прибудет в расположение команды и начнёт подготовку к предстоящему сезону ВХЛ, сообщили в пресс-службе «Металлурга».

Отмечается, что у Дэвида Дзиерзински большой игровой опыт в европейских и североамериканских лигах. В НХЛ он играл 2 сезона, в АХЛ (вторая лига по рангу в Америке) — 6 сезонов.

В АХЛ спортсмен выступал за фарм-клуб «Оттавы» — «Бингхэмтон Сенаторз». В Американской хоккейной лиге игрок заработал 132 балла за результативность (46+86) в 372 матчах. Полезность составила «-24», а количество штрафных минут 524 — Дэвид нередко принимал участие в кулачных поединках во время игр.

В 2011 году Дэвид Дзиерзински стал обладателем главного трофея АХЛ — Кубка Колдера.