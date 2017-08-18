Развязка страшной трагедии, унесшей 110 жизней в Кузбассе, закончилась помилованием.

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании экс-директора шахты «Ульяновская» в Новокузнецком районе. Указ вступает в силу через десять дней после его опубликования. Об этом сообщает РБК.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Функа Андрея Ивановича <…> освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — цитирует документ издание.

Напомним, в результате взрыва метана на шахте 19 марта 2007 года погибли 110 человек. Андрей Функ и пятеро его подчинённых были признаны виновными во взрыве.

Во время проведения работ была вскрыта зона тектонического нарушения. Тут же произошли обрушение кровли и мощный выброс метана, что бывает всегда в подобных случаях. Аппаратура уловила выброс метана, но шахта не была обесточена из-за блокировки газозащитного оборудования.

Комиссия, расследовавшая обстоятельства аварии, пришла к выводу, что рабочие шахты намеренно испортили газозащитное оборудование, сделав это по указанию начальства.

Осужденным было назначено наказание: директору Андрею Функу — 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима; начальнику смены Юрию Пиминову — 4 года 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима; механику участка Геннадию Краськову — 5 лет лишения свободы в колонии общего режима; бригадиру Олегу Козявину — 3 года 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима; электрослесарям Денису Буту и Олегу Собакину — каждому по 2 года 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.