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Недвижимость и строительство

Что нужно сделать, чтобы получить ипотеку под крайне низкий процент — 7,4%

Сегодня 08:15
641
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Freeshows.ru

Банки вновь снизили ставки по ипотеке в начале августа. Сильнее всего проценты опустил Сбербанк. Теперь россияне могут взять ипотеку всего под 7,4%.

Так ли легко получить самый минимальный процент?

Во-первых приобретаемое жильё должно быть в новостройке. Список застройщиков ограничен и в каждом регионе он свой. Во-вторых, претендент на ипотеку должен получать зарплату на карту Сбербанка.

Далее, необходимо застраховать свою жизнь в страховой компании «Сбербанк страхование» или другой компании, аккредитованной Сбербанком. Также нужно оформить сделку онлайн с помощью электронной регистрации. Первоначальный взнос, при этом должен быть не меньше 15% от стоимости жилья, сообщает РБК.

Если вы собрались покупать квартиру на вторичном рынке, то можно надеяться на получение ставки — 8,9%. Но и это не так легко.

Заемщик должен быть родителем-одиночкой младше 35 лет либо состоять в браке с человеком моложе 35 лет. Также нужно получать зарплату на карту «Сбербанка». А за отказ от оформления страховки ставка вырастет на 1%.

Комментарии 7
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нетерпеливый новокузнечанин
2 0
отдатца
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Катерина
1 1
При этом везде говорят что страхование добровольно)))) но видимо ипотеки это отдельное государство. И ведь люди идут.думая что сбер-это государство.хотя он коммерческий банк.
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...
4 0
отдатца
Ага..или провести урок игры на волшебной флейте, или на губной гармошке ..Вооот..)) и отдаваться,автоматически исключается...
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123
2 5
А в сумме получатся все те же 12-13%, которые сегодня дает почти любой банк. Только в любом случае банк отбивает свои деньги уже на 3-ий, 4-ый год, а дальше ипотечный раб горбатится на банкиров. Откройте ипотечный калькулятор и убедитесь, что банкиры "страхуют" себя в короткую, а шкуру раба загоняют в долгую ))))))
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123
0 0
А в сумме получатся все те же 12-13%, которые сегодня дает почти любой банк. Только в любом случае банк отбивает свои деньги уже на 3-ий, 4-ый год, а дальше ипотечный раб горбатится на банкиров. Откройте ипотечный калькулятор и убедитесь, что банкиры "страхуют" себя в короткую, а шкуру раба загоняют в долгую ))))))
Расскажите математику? Каким образом на 3ий - 4ый год любой банк отбивает свои деньги
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123
1 0
При этом везде говорят что страхование добровольно)))) но видимо ипотеки это отдельное государство. И ведь люди идут.думая что сбер-это государство.хотя он коммерческий банк.
по ипотеке вы ******** свою жизнь, чтобы у ваших наследников потом квартиру не забрали
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RAD_Enot 972
0 0
отдатца
Я как ипотечник могу сказать, что это не помогает) Надо быть сыном депутата/прокурора, на службе в армии, с зп более 50к, тремя детьми и идеальной кредитной историей. А ну и супруг/супруга тоже. Так сказать идеальный гражданин.
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