Банки вновь снизили ставки по ипотеке в начале августа. Сильнее всего проценты опустил Сбербанк. Теперь россияне могут взять ипотеку всего под 7,4%.

Так ли легко получить самый минимальный процент?

Во-первых приобретаемое жильё должно быть в новостройке. Список застройщиков ограничен и в каждом регионе он свой. Во-вторых, претендент на ипотеку должен получать зарплату на карту Сбербанка.

Далее, необходимо застраховать свою жизнь в страховой компании «Сбербанк страхование» или другой компании, аккредитованной Сбербанком. Также нужно оформить сделку онлайн с помощью электронной регистрации. Первоначальный взнос, при этом должен быть не меньше 15% от стоимости жилья, сообщает РБК.

Если вы собрались покупать квартиру на вторичном рынке, то можно надеяться на получение ставки — 8,9%. Но и это не так легко.

Заемщик должен быть родителем-одиночкой младше 35 лет либо состоять в браке с человеком моложе 35 лет. Также нужно получать зарплату на карту «Сбербанка». А за отказ от оформления страховки ставка вырастет на 1%.