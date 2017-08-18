Министерству обороны разрешили изъятие земельных участков для государственных нужд Российской Федерации.

Как сообщают «РИА Новости», Владимир Путин подписал указ, который разрешает Минобороны изымать земли в целях строительства и реконструкции объектов обороны.

Кроме того, согласно указу, военное ведомство наделяется полномочиями выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности, входящих в состав Вооруженных сил и Росгвардии РФ.