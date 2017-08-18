Новосибирские генетики обнаружили препарат, который улучшает состояние пациентов с Альцгеймером на самых тяжёлых стадиях. А главное — эффективно помогает для профилактики.

О новом препарате рассказали в пресс-службе Института цитологии и генетики СО РАН. Сибирские учёные изучают деменцию на особых крысах линии OXYS. Ещё в 90-х генетики открыли ключевой фактор развития старческого слабоумия.

С возрастом увеличивается дисфункция митохондрий — основного источника энергии клеток. Это приводит к старению организма. А в сочетании с образом жизни, состоянием организма и наследственностью — к нейродегенеративным заболеваниям. То есть разрушает мозг.

Несколько лет учёные изучали, как влияет на митохондрии гормон сна мелатонин и особый антиоксидант SkQ1 (ионы Скулачёва). Антиоксидант проникает в больной мозг с пищей и улучшает его функции, в частности память и способность к обучению. Но недавно появились ещё более вдохновляющие результаты.

«Как оказалось, антиоксидант замедляет прогрессию признаков болезни Альцгеймера и на более поздних стадиях. Но ещё более заметный результат (по восстановлению работы митохондрий) наблюдался у нормально стареющих крыс. По мнению учёных, это говорит о том, что антиоксидант SkQ1 может служить действенным средством профилактики, причем, не только этого заболевания», — уточнили в пресс-службе ИЦиГ.

Ионы Скулачёва также могут стать средством для профилактики болезни Паркинсона, Хантингтона и других нейродегенеративных заболеваний. Сейчас учёные продолжают исследования в этом направлении.

ВашГород.ру также писал, что учёные из НГУ предложили для лечения болезни Альцгеймера известный антибиотик. А американские эксперты рассказали о ещё более неожиданном способе избежать старческого слабоумия.