С пятой цифрой кода мы выходим в реальный мир. Чтобы отыскать ее, вам придется оторваться от экрана и найти в реальном мире пару стальных цветов. Посчитайте, сколько лепестков на цветке — это и будет пятая цифра кода да VITTO. А где в Новокузнецке цветут стальные цветы? В укромном месте, в районе ул. Франкфурта, д. 9.

Условия поиска шестой цифры кода — тут же, через двое суток. И да: приз для победителя квеста Код да VITTO, крутой смартфон, по-прежнему дожидается хозяина в тёмной глубине сейфа…