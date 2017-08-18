Пятая цифра «Кода да VITTO»
Сегодня 09:35
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С пятой цифрой кода мы выходим в реальный мир. Чтобы отыскать ее, вам придется оторваться от экрана и найти в реальном мире пару стальных цветов. Посчитайте, сколько лепестков на цветке — это и будет пятая цифра кода да VITTO. А где в Новокузнецке цветут стальные цветы? В укромном месте, в районе ул. Франкфурта, д. 9.
Условия поиска шестой цифры кода — тут же, через двое суток. И да: приз для победителя квеста Код да VITTO, крутой смартфон, по-прежнему дожидается хозяина в тёмной глубине сейфа…
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