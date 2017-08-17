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Назван размер средней зарплаты россиян

Сегодня 09:55
336
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kuban24.tv

Специалисты Росстата посчитали среднюю зарплату в России в июле 2017 года.

По данным службы, она составила 39 тысяч 355 рублей. По сравнению с июлем прошлого года она выросла на 8,6 процента, сообщает «Российская газета».

А вот реальные располагаемые доходы (то есть те, которые остаются на руках у граждан после всех обязательных выплат) в июле этого года снизились. Падение по сравнению с тем же месяцем 2016 года составило 1,4 процента.

Ранее ВашГород.ру сообщал о средней зарплате в Кузбассе в январе 2917 года.

Комментарии 9
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Блашик
4 0
Ранее ВашГород.ру сообщал о средней зарплате в Кузбассе в январе 2917 года.
А кто там в 2917 областью рулит.Тулеев ?
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322 223
0 16
Ну всё, сейчас начнётся ...
Одни и те же комменты. И обязательно кто-нибудь избито примитивно "пошутит" про среднюю температуру по больнице.
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Дон Хенаро 45799
1 5
мне так кажется что Росстат имеет машину времени и берет данные из России будущего, когда у ее руля встанет Алексей Навальный....
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а-ха-ха
1 0
Дон Хенаро:
мне так кажется что Росстат имеет машину времени и берет данные из России будущего, когда у ее руля встанет Алексей Навальный....
юморист ты, однако ....
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Маруся
1 0
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники! (с)
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Артур
0 0
Какие ещё 39 тысяч , у меня больше )
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RAD_Enot 972
0 0
юморист ты, однако ....
Это портал в альтернативную фентэзийную вселенную. Там дороги строят эльфы, добывают уголь гномы, лечат рак и ром с махоркой, продаются без акцизов.
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Люмпен
0 0
Ну всё, сейчас начнётся ...
Одни и те же комменты. И обязательно кто-нибудь избито примитивно "пошутит" про среднюю температуру по больнице.
На примитивную статью о постоянном улучшении жизни россиян и комментарии примитивные . А Вы хотите , что бы мы рассуждали о высоком ?
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322
0 0
Ну всё, сейчас начнётся ...
Одни и те же комменты. И обязательно кто-нибудь избито примитивно "пошутит" про среднюю температуру по больнице.
Почему вас это напрягает?
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