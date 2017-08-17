Специалисты Росстата посчитали среднюю зарплату в России в июле 2017 года.

По данным службы, она составила 39 тысяч 355 рублей. По сравнению с июлем прошлого года она выросла на 8,6 процента, сообщает «Российская газета».

А вот реальные располагаемые доходы (то есть те, которые остаются на руках у граждан после всех обязательных выплат) в июле этого года снизились. Падение по сравнению с тем же месяцем 2016 года составило 1,4 процента.

Ранее ВашГород.ру сообщал о средней зарплате в Кузбассе в январе 2917 года.