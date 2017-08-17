Назван размер средней зарплаты россиян
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Специалисты Росстата посчитали среднюю зарплату в России в июле 2017 года.
По данным службы, она составила 39 тысяч 355 рублей. По сравнению с июлем прошлого года она выросла на 8,6 процента, сообщает «Российская газета».
А вот реальные располагаемые доходы (то есть те, которые остаются на руках у граждан после всех обязательных выплат) в июле этого года снизились. Падение по сравнению с тем же месяцем 2016 года составило 1,4 процента.
Ранее ВашГород.ру сообщал о средней зарплате в Кузбассе в январе 2917 года.
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А кто там в 2917 областью рулит.Тулеев ?
Одни и те же комменты. И обязательно кто-нибудь избито примитивно "пошутит" про среднюю температуру по больнице.
мне так кажется что Росстат имеет машину времени и берет данные из России будущего, когда у ее руля встанет Алексей Навальный....
Одни и те же комменты. И обязательно кто-нибудь избито примитивно "пошутит" про среднюю температуру по больнице.
Одни и те же комменты. И обязательно кто-нибудь избито примитивно "пошутит" про среднюю температуру по больнице.